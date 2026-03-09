تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

بهذه الشروط فقط.. بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالنفط والغاز!

Lebanon 24
09-03-2026 | 14:19
بهذه الشروط فقط.. بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالنفط والغاز!
بهذه الشروط فقط.. بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالنفط والغاز! photos 0
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لتزويد الدول الأوروبية بالنفط والغاز في حال طلبت ذلك، في إطار ما وصفه بـ"تعاون دائم ومنتظم" مع موسكو، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.


وتسجل أسعار النفط ارتفاعا منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات ضد إيران في 28 شباط، وتخطت 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ بدأت حرب أوكرانيا في العام 2022.


وقال بوتين خلال اجتماع حكومي خصص لمناقشة حال الأسواق، إن موسكو مستعدة لإمداد شركاء آسيويين"موثوق بهم" بالنفط، وكذلك المجر وسلوفاكيا العضوين في الاتحاد الأوروبي.


وتابع بوتين "إذا قررت شركات أوروبية ومشترون أوروبيون فجأة الانفتاح علينا مجددا وعرض تعاون طويل الأمد ومستدام، من دون ضغوط سياسية، فليتفضلوا. نحن لم نرفض ذلك إطلاقا".


وأضاف "نحن مستعدون للعمل مع الأوروبيين، لكننا نحتاج إلى أن يعطونا إشارات مفادها أنهم مستعدون ويرغبون" في ذلك. (سكاي نيوز) 
