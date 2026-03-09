بهذه الشروط فقط.. بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالنفط والغاز!

أكد ، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لتزويد الدول الأوروبية بالنفط والغاز في حال طلبت ذلك، في إطار ما وصفه بـ"تعاون دائم ومنتظم" مع موسكو، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في .





وتسجل أسعار النفط ارتفاعا منذ بدأت وإسرائيل شن ضربات ضد في 28 شباط، وتخطت 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ بدأت حرب في العام 2022.





وقال بوتين خلال اجتماع حكومي خصص لمناقشة حال الأسواق، إن موسكو مستعدة لإمداد شركاء آسيويين"موثوق بهم" بالنفط، وكذلك المجر وسلوفاكيا العضوين في .





وتابع بوتين "إذا قررت شركات أوروبية ومشترون أوروبيون فجأة الانفتاح علينا مجددا وعرض تعاون طويل الأمد ومستدام، من دون ضغوط سياسية، فليتفضلوا. نحن لم نرفض ذلك إطلاقا".





وأضاف "نحن مستعدون للعمل مع ، لكننا نحتاج إلى أن يعطونا إشارات مفادها أنهم مستعدون ويرغبون" في ذلك. (سكاي نيوز)

