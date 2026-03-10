ويتكوف: روسيا تنفي لترامب تزويد إيران بمعلومات استخباراتية

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أن نفت تزويد بمعلومات استخباراتية حول الأصول العسكرية الأميركية خلال الحرب الدائرة بين وطهران.



وأوضح ويتكوف في مقابلة مع قناة " بي سي" أن هذا النفي جاء خلال مكالمة هاتفية جرت الاثنين بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي ، حيث أبلغ المسؤولون بأنهم "لا يشاركون معلومات استخباراتية مع إيران". وأعرب ويتكوف عن أمله في أن تكون صادقة في هذا الشأن.



يأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية ضد إيران والمخاوف من توسع الصراع. وكان مسؤولون قد أشاروا في وقت سابق، وفقاً لما نشرته صحيفة " بوست" الجمعة الماضية، إلى أن روسيا تساعد إيران عبر تزويدها بمعلومات استخباراتية، تشمل مواقع السفن الحربية والطائرات الأميركية في المنطقة، لاستهداف القوات الأميركية. في المقابل، كان الرئيس ترامب قد صرح السبت الماضي بأنه لا توجد مؤشرات على قيام روسيا بمساعدة إيران.





Advertisement