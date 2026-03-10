تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ويتكوف: روسيا تنفي لترامب تزويد إيران بمعلومات استخباراتية

Lebanon 24
10-03-2026 | 13:07
A-
A+
ويتكوف: روسيا تنفي لترامب تزويد إيران بمعلومات استخباراتية
ويتكوف: روسيا تنفي لترامب تزويد إيران بمعلومات استخباراتية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أن روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات استخباراتية حول الأصول العسكرية الأميركية خلال الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وطهران.

وأوضح ويتكوف في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أن هذا النفي جاء خلال مكالمة هاتفية جرت الاثنين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أبلغ المسؤولون الروس ترامب بأنهم "لا يشاركون معلومات استخباراتية مع إيران". وأعرب ويتكوف عن أمله في أن تكون موسكو صادقة في هذا الشأن.

يأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية ضد إيران والمخاوف من توسع الصراع. وكان مسؤولون قد أشاروا في وقت سابق، وفقاً لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة الماضية، إلى أن روسيا تساعد إيران عبر تزويدها بمعلومات استخباراتية، تشمل مواقع السفن الحربية والطائرات الأميركية في المنطقة، لاستهداف القوات الأميركية. في المقابل، كان الرئيس ترامب قد صرح السبت الماضي بأنه لا توجد مؤشرات على قيام روسيا بمساعدة إيران.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو ينوي تزويد ترمب خلال لقائهما بمعلومات إستخباراتية عن إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف لـ NBC : روسيا أكدت إنها لم تشارك معلومات استخبارية حول الأصول العسكرية الأميركية مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن إيران.. رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: معلومات استخباراتية عن وجود "الحرس الثوري"
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

دونالد

واشنطن

ترامب

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:49 | 2026-03-10
Lebanon24
17:43 | 2026-03-10
Lebanon24
17:34 | 2026-03-10
Lebanon24
17:33 | 2026-03-10
Lebanon24
17:21 | 2026-03-10
Lebanon24
17:13 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24