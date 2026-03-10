قطر تعلن اعتراض 5 صواريخ.. تحذير من تداعيات ضرب منشآت الطاقة

أعلنت أن الدفاعات الجوية اعترضت 5 صواريخ باليستية أُطلقت من باتجاه أراضي الدولة، مؤكدة تدميرها بالكامل من دون تسجيل خسائر. ويأتي ذلك بعد سلسلة هجمات إيرانية سابقة استهدفت مواقع وبنى تحتية مدنية داخل قطر، بينها محاولات طالت منشآت حساسة.



وفي الموقف السياسي، حذرت الدوحة من التداعيات الاقتصادية العالمية لاستهداف منشآت الطاقة في المنطقة، واعتبر المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري أن الهجمات على البنى التحتية المدنية والطاقة تمثل سابقة خطيرة. كما أكد رئيس الوزراء الشيخ آل ثاني أن المبررات لهذه الهجمات "مرفوضة تمامًا"، مشددًا على أن الأجهزة القطرية تعاملت باحترافية مع التهديدات.

