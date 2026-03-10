لتعزيز الدفاع الجوي.. الناتو ينشر منظومة "باتريوت" في تركيا

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سينشر منظومة "باتريوت" الأميركية للدفاع الجوي في محافظة ملاطية جنوب شرق البلاد، وذلك في إطار تعزيز تدابير الدفاع الجوي للحلف وسط الحرب الأميركية ضد ، وتعهده بالدفاع عن جميع الحلفاء ضد أي تهديد.



وأوضحت في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، حيث يجري نشر منظومة واحدة من "باتريوت" في ملاطية للمساهمة في حماية المجال الجوي .

ومن المقرر أن يتم نشر المنظومة بالقرب من منطقة "كورجيك"، حيث يدير الحلف محطة رادار متطورة، علماً بأن الناتو اعترض بالفعل صاروخين إيرانيين كانا متجهين نحو تركيا منذ بدء الحرب الشهر الماضي.



وعلى صعيد متصل، أصدرت الأميركية أوامر للموظفين غير الأساسيين بمغادرة القنصلية في أضنة بجنوب تركيا، وهي المحافظة التي تضم قاعدة إنجرليك الجوية التي تستضيف قوات أميركية.