عربي-دولي

لتعزيز الدفاع الجوي.. الناتو ينشر منظومة "باتريوت" في تركيا

Lebanon 24
10-03-2026 | 13:42
لتعزيز الدفاع الجوي.. الناتو ينشر منظومة باتريوت في تركيا
أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سينشر منظومة "باتريوت" الأميركية للدفاع الجوي في محافظة ملاطية جنوب شرق البلاد، وذلك في إطار تعزيز تدابير الدفاع الجوي للحلف وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، وتعهده بالدفاع عن جميع الحلفاء ضد أي تهديد.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، حيث يجري نشر منظومة واحدة من "باتريوت" في ملاطية للمساهمة في حماية المجال الجوي التركي.
 
ومن المقرر أن يتم نشر المنظومة بالقرب من منطقة "كورجيك"، حيث يدير الحلف محطة رادار متطورة، علماً بأن الناتو اعترض بالفعل صاروخين إيرانيين كانا متجهين نحو تركيا منذ بدء الحرب الشهر الماضي.

وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أوامر للموظفين غير الأساسيين بمغادرة القنصلية الأمريكية في أضنة بجنوب تركيا، وهي المحافظة التي تضم قاعدة إنجرليك الجوية التي تستضيف قوات أميركية.
مواضيع ذات صلة
رويترز عن وزارة الدفاع التركية: نشر منظومة باتريوت أميركية للدفاع الجوي في ملاطية في إطار دفاعات الناتو
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: الولايات المتحدة نشرت منظومة ثاد للدفاع الجوي في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: تدمير صاروخ باليستي إيراني عبر دفاعات الناتو أثناء اقترابه من مجالنا الجوي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يستعد دفاعا وهجوما بما في ذلك رفع الجاهزية في منظومة الدفاع الجوي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
17:49 | 2026-03-10
Lebanon24
17:43 | 2026-03-10
Lebanon24
17:34 | 2026-03-10
Lebanon24
17:33 | 2026-03-10
Lebanon24
17:21 | 2026-03-10
Lebanon24
17:13 | 2026-03-10
