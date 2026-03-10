تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
10
o
صور
11
o
جبيل
14
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
لتعزيز الدفاع الجوي.. الناتو ينشر منظومة "باتريوت" في تركيا
Lebanon 24
10-03-2026
|
13:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
تركيا
، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سينشر منظومة "باتريوت" الأميركية للدفاع الجوي في محافظة ملاطية جنوب شرق البلاد، وذلك في إطار تعزيز تدابير الدفاع الجوي للحلف وسط الحرب الأميركية
الإسرائيلية
ضد
إيران
، وتعهده بالدفاع عن جميع الحلفاء ضد أي تهديد.
وأوضحت
وزارة الدفاع
التركية
في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، حيث يجري نشر منظومة واحدة من "باتريوت" في ملاطية للمساهمة في حماية المجال الجوي
التركي
.
ومن المقرر أن يتم نشر المنظومة بالقرب من منطقة "كورجيك"، حيث يدير الحلف محطة رادار متطورة، علماً بأن الناتو اعترض بالفعل صاروخين إيرانيين كانا متجهين نحو تركيا منذ بدء الحرب الشهر الماضي.
وعلى صعيد متصل، أصدرت
وزارة الخارجية
الأميركية أوامر للموظفين غير الأساسيين بمغادرة القنصلية
الأمريكية
في أضنة بجنوب تركيا، وهي المحافظة التي تضم قاعدة إنجرليك الجوية التي تستضيف قوات أميركية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن وزارة الدفاع التركية: نشر منظومة باتريوت أميركية للدفاع الجوي في ملاطية في إطار دفاعات الناتو
Lebanon 24
رويترز عن وزارة الدفاع التركية: نشر منظومة باتريوت أميركية للدفاع الجوي في ملاطية في إطار دفاعات الناتو
11/03/2026 01:48:04
11/03/2026 01:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز: الولايات المتحدة نشرت منظومة ثاد للدفاع الجوي في المنطقة
Lebanon 24
نيويورك تايمز: الولايات المتحدة نشرت منظومة ثاد للدفاع الجوي في المنطقة
11/03/2026 01:48:04
11/03/2026 01:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا: تدمير صاروخ باليستي إيراني عبر دفاعات الناتو أثناء اقترابه من مجالنا الجوي
Lebanon 24
تركيا: تدمير صاروخ باليستي إيراني عبر دفاعات الناتو أثناء اقترابه من مجالنا الجوي
11/03/2026 01:48:04
11/03/2026 01:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يستعد دفاعا وهجوما بما في ذلك رفع الجاهزية في منظومة الدفاع الجوي
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يستعد دفاعا وهجوما بما في ذلك رفع الجاهزية في منظومة الدفاع الجوي
11/03/2026 01:48:04
11/03/2026 01:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية
وزارة الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الأمريكية
إسرائيل
التركية
أمريكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لرشقة من الصواريخ الإيرانية
Lebanon 24
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لرشقة من الصواريخ الإيرانية
17:49 | 2026-03-10
10/03/2026 05:49:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة استهداف السفن الحربية الايرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة استهداف السفن الحربية الايرانية
17:43 | 2026-03-10
10/03/2026 05:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف يتحدث عن كواليس المفاوضات الأخيرة قبل الضربة على ايران
Lebanon 24
ويتكوف يتحدث عن كواليس المفاوضات الأخيرة قبل الضربة على ايران
17:34 | 2026-03-10
10/03/2026 05:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تعلن تدمير مسيّرتين في الربع الخالي
Lebanon 24
السعودية تعلن تدمير مسيّرتين في الربع الخالي
17:33 | 2026-03-10
10/03/2026 05:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل إنهاء الحرب بشكل مفاجئ.. إسرائيل ستضاعف هجماتها
Lebanon 24
قبل إنهاء الحرب بشكل مفاجئ.. إسرائيل ستضاعف هجماتها
17:21 | 2026-03-10
10/03/2026 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة فرن الشباك: رسائل مكتوبة تفضح الهدف
Lebanon 24
حادثة فرن الشباك: رسائل مكتوبة تفضح الهدف
03:15 | 2026-03-10
10/03/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في المدارس الخاصة والرسمية.. ما مصير العام الدراسي؟
Lebanon 24
في المدارس الخاصة والرسمية.. ما مصير العام الدراسي؟
10:30 | 2026-03-10
10/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:49 | 2026-03-10
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لرشقة من الصواريخ الإيرانية
17:43 | 2026-03-10
بالفيديو.. شاهدوا لحظة استهداف السفن الحربية الايرانية
17:34 | 2026-03-10
ويتكوف يتحدث عن كواليس المفاوضات الأخيرة قبل الضربة على ايران
17:33 | 2026-03-10
السعودية تعلن تدمير مسيّرتين في الربع الخالي
17:21 | 2026-03-10
قبل إنهاء الحرب بشكل مفاجئ.. إسرائيل ستضاعف هجماتها
17:13 | 2026-03-10
عسكريا.. 9 دول تعزّز حضورها في الشرق الأوسط
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 01:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 01:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 01:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24