3 انفجارات تهز طهران.. وتصعيد متبادل في اليوم الحادي عشر

هزّت 3 انفجارات قوية العاصمة مساء الثلاثاء، في تصعيد جديد ضمن اليوم الحادي عشر من الحرب الأميركية على ، وفق ما أفاد به صحافيو ، الذين أشاروا إلى أن دويها سُمع على بعد كيلومترات عدة وتسبب باهتزاز نوافذ مبانٍ في شمال المدينة.



ولم تتضح بعد طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار، فيما تزامن ذلك مع إعلان الجيش استهداف مركزين داخل ، أحدهما عسكري في حيفا والآخر مركز استخبارات مرتبط بالأقمار الصناعية، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم".



وفي المقابل، قالت الأميركية إن وإسرائيل تنفذان أعنف غارات جوية داخل إيران منذ بدء الحرب، فيما أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن العمليات تتصاعد وأن هذا اليوم سيكون من بين الأشد.



كما حذر الحرس الثوري من أنه لن يسمح بمرور شحنات من الخليج إذا استمرت الضربات، ما دفع الرئيس الأميركي إلى التهديد بتوجيه هجمات أشد إلى طهران إذا تعطلت صادرات النفط.

