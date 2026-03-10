تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

3 انفجارات تهز طهران.. وتصعيد متبادل في اليوم الحادي عشر

Lebanon 24
10-03-2026 | 14:36
3 انفجارات تهز طهران.. وتصعيد متبادل في اليوم الحادي عشر
هزّت 3 انفجارات قوية العاصمة الإيرانية طهران مساء الثلاثاء، في تصعيد جديد ضمن اليوم الحادي عشر من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفق ما أفاد به صحافيو وكالة فرانس برس، الذين أشاروا إلى أن دويها سُمع على بعد كيلومترات عدة وتسبب باهتزاز نوافذ مبانٍ في شمال المدينة.

ولم تتضح بعد طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار، فيما تزامن ذلك مع إعلان الجيش الإيراني استهداف مركزين داخل إسرائيل، أحدهما عسكري في حيفا والآخر مركز استخبارات مرتبط بالأقمار الصناعية، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم".

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تنفذان أعنف غارات جوية داخل إيران منذ بدء الحرب، فيما أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن العمليات تتصاعد وأن هذا اليوم سيكون من بين الأشد.

كما حذر الحرس الثوري من أنه لن يسمح بمرور شحنات النفط من الخليج إذا استمرت الضربات، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التهديد بتوجيه هجمات أشد إلى طهران إذا تعطلت صادرات النفط.
انفجارات عنيفة تهز طهران
وكالة تسنيم: دوي انفجارات عدة في طهران فجر اليوم
تصعيد جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا وسط تعثر المسار الدبلوماسي
انفجارات قوية تهز القامشلي (الحدث)
