البيت الأبيض: هجمات إيران الصاروخية تقلصت بأكثر من 90%

أعلن البيت الأبيض أن هجمات إيران بالصواريخ والمسيرات انخفضت بشكل كبير منذ بدء عملية "الغضب الملحمي"، حيث سجلت تراجعاً بأكثر من 90% في الصواريخ وبنحو 85% في المسيرات. وقال المسؤولون: إن القوات الأميركية ضربت أكثر من 5 آلاف هدف للعدو حتى الآن، ودمرت أكثر من 50 سفينة إيرانية، بينها سفينة كبيرة كانت تحمل مسيرات. وأضاف البيت الأبيض أن الجيش الأميركي يركز حالياً على تفكيك البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى تفكيك البنية التحتية لإنتاج الصواريخ. وأكد أن القوات الأميركية تحرز تقدماً هائلاً نحو تحقيق أهدافها العسكرية. الرئيس دونالد ترامب، شدد من جهته، على أنه لن يسمح للإيرانيين بعرقلة حرية الملاحة وتدفق الطاقة، مهدداً بضرب إيران بعشرين ضعف القوة المستخدمة حالياً إذا تم استهداف السفن الأميركية في مضيق هرمز.