البيت الأبيض: هجمات إيران الصاروخية تقلصت بأكثر من 90%

أعلن أن هجمات بالصواريخ والمسيرات انخفضت بشكل كبير منذ بدء عملية "الغضب الملحمي"، حيث سجلت تراجعاً بأكثر من 90% في الصواريخ وبنحو 85% في المسيرات.

وقال المسؤولون: إن القوات الأميركية ضربت أكثر من 5 آلاف هدف للعدو حتى الآن، ودمرت أكثر من 50 سفينة إيرانية، بينها سفينة كبيرة كانت تحمل .

وأضاف البيت الأبيض أن الجيش الأميركي يركز حالياً على تفكيك البنية التحتية للبرنامج ، بالإضافة إلى تفكيك البنية التحتية لإنتاج الصواريخ.

وأكد أن القوات الأميركية تحرز تقدماً هائلاً نحو تحقيق أهدافها العسكرية.

، شدد ، على أنه لن يسمح للإيرانيين بعرقلة حرية الملاحة وتدفق الطاقة، مهدداً بضرب إيران بعشرين ضعف القوة المستخدمة حالياً إذا تم استهداف السفن الأميركية في .