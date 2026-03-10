تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص

ترامب مهووس بالاحذية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-03-2026 | 14:40
ترامب مهووس بالاحذية
ترامب مهووس بالاحذية photos 0
تتداول أوساط إعلامية أميركية روايات عن هوس غير مألوف لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة، يتمحور حول أحذية أصدقائه ومستشاريه.

وبحسب ما يُروى في الكواليس، بات ترامب يراقب أحذية الحاضرين في الاجتماعات ويتأكد من أنهم يرتدون حذاءً من ماركة يفضّلها شخصياً ويعتقد أنه اكتشفها بنفسه. وقد بدأ يعتمد هذا الحذاء في معظم إطلالاته، بل ويقدّمه هدايا للمقرّبين منه.

وتضيف الروايات أن ترامب يعلّق أحياناً على أناقة من يرتدي الحذاء الذي أهداه له، بينما يسأل من لا يرتديه إن كان قد تسلّم الهدية أم لا ،في تلميح واضح إلى رغبته بأن يظهر به في الاجتماعات المقبلة.

وتصل الغرابة، وفق ما يُنقل، إلى حدّ أن ترامب يحاول خلال بعض الاجتماعات تخمين مقاسات أحذية مرافقيه ومستشاريه، مستعرضاً ما يعتبره مهارة خاصة في تقدير مقاسات هذا النوع من الأحذية.
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

