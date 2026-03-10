ترامب مهووس بالاحذية

تتداول أوساط إعلامية أميركية روايات عن هوس غير مألوف لدى الرئيس الأميركي في الآونة الأخيرة، يتمحور حول أحذية أصدقائه ومستشاريه.



وبحسب ما يُروى في الكواليس، يراقب أحذية الحاضرين في الاجتماعات ويتأكد من أنهم يرتدون حذاءً من ماركة يفضّلها شخصياً ويعتقد أنه اكتشفها بنفسه. وقد بدأ يعتمد هذا الحذاء في معظم إطلالاته، بل ويقدّمه هدايا للمقرّبين منه.



وتضيف الروايات أن يعلّق أحياناً على أناقة من يرتدي الحذاء الذي أهداه له، بينما يسأل من لا يرتديه إن كان قد تسلّم الهدية أم لا ،في تلميح واضح إلى رغبته بأن يظهر به في الاجتماعات المقبلة.



وتصل الغرابة، وفق ما يُنقل، إلى حدّ أن ترامب يحاول خلال بعض الاجتماعات تخمين مقاسات أحذية مرافقيه ومستشاريه، مستعرضاً ما يعتبره مهارة خاصة في تقدير مقاسات هذا النوع من الأحذية.

