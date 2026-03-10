تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هل تزرع إيران مضيق هرمز بالألغام؟

Lebanon 24
10-03-2026 | 15:45
هل تزرع إيران مضيق هرمز بالألغام؟
هل تزرع إيران مضيق هرمز بالألغام؟ photos 0
أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية رصدت مؤشرات على أن إيران تتخذ خطوات لنشر ألغام في مضيق هرمز، استناداً إلى تقارير حديثة تحدثت عن استعدادات محتملة لزرع ألغام في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وذكرت الشبكة أن إيران تستخدم زوارق صغيرة قادرة على حمل لغمين إلى ثلاثة، مشيرة إلى أن التقديرات السابقة رجّحت امتلاكها ما بين 2000 و6000 لغم بحري من أنواع إيرانية وصينية وروسية الصنع، رغم أن حجم المخزون الفعلي غير معروف علناً.

وفي السياق، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي دان كين إن الولايات المتحدة هاجمت سفن زرع ألغام إيرانية، مؤكداً أن القيادة المركزية تواصل البحث عن هذه السفن ومنشآت تخزين الألغام وضربها.

وأثرت الحرب على الملاحة في مضيق هرمز، إذ انخفضت حركة المرور فيه بنسبة 97 بالمئة منذ 28 شباط، بحسب بيانات الأمم المتحدة، ما حال دون إبحار ناقلات النفط لأكثر من أسبوع وأجبر منتجين على وقف الضخ مع امتلاء سعات التخزين.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوفر الحماية لناقلات النفط عبر المضيق، كما أمر مؤسسة تمويل التنمية الأميركية بتقديم التأمين والضمانات لشركات الشحن، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن دولاً أوروبية والهند ودولاً آسيوية أخرى تخطط لمهمة مشتركة للحماية بعد انتهاء الصراع.
