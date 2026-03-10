تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بشأن النفط الإيراني.. طلب من واشنطن إلى إسرائيل

Lebanon 24
10-03-2026 | 15:58
A-
A+
بشأن النفط الإيراني.. طلب من واشنطن إلى إسرائيل
بشأن النفط الإيراني.. طلب من واشنطن إلى إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل، الاثنين، عدم تنفيذ مزيد من الضربات على منشآت الطاقة في إيران، وخصوصاً البنية التحتية النفطية، في أول تدخل أميركي لكبح العمليات الإسرائيلية منذ بدء الحرب.

وبحسب التقرير، بررت واشنطن طلبها بأن استهداف هذه المنشآت قد يضر بالمدنيين الإيرانيين، كما قد يدفع طهران إلى توسيع ردها ضد منشآت الطاقة في دول الخليج، بما يهدد أسواق الطاقة العالمية. كذلك أشارت إلى أن ترامب يسعى إلى التعاون مع قطاع النفط الإيراني بعد انتهاء الحرب.

وأضاف التقرير أن الإدارة الأميركية تنظر إلى ضرب منشآت النفط الإيرانية باعتباره "خيار يوم القيامة"، أي خطوة قصوى لا يتم اللجوء إليها إلا إذا بادرت إيران إلى استهداف منشآت النفط في الخليج. وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة لم تستهدف منشآت من هذا النوع. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بالسعي للاستيلاء على موارد النفط الإيرانية وإضعاف البلاد وتفكيكها
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تدرس السيطرة على ناقلات النفط الإيرانية للضغط على طهران
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط الإيراني: الهجوم على مستودعات النفط أمس لم يعطل الإمدادات في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي في جنيف وجهات نظر فنية إيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:49 | 2026-03-10
Lebanon24
17:43 | 2026-03-10
Lebanon24
17:34 | 2026-03-10
Lebanon24
17:33 | 2026-03-10
Lebanon24
17:21 | 2026-03-10
Lebanon24
17:13 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24