بشأن النفط الإيراني.. طلب من واشنطن إلى إسرائيل

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي طلبت من ، الاثنين، عدم تنفيذ مزيد من الضربات على منشآت الطاقة في ، وخصوصاً البنية التحتية النفطية، في أول تدخل أميركي لكبح العمليات منذ بدء الحرب.



وبحسب التقرير، بررت طلبها بأن استهداف هذه المنشآت قد يضر بالمدنيين الإيرانيين، كما قد يدفع طهران إلى توسيع ردها ضد منشآت الطاقة في دول الخليج، بما يهدد أسواق الطاقة العالمية. كذلك أشارت إلى أن يسعى إلى التعاون مع قطاع النفط بعد انتهاء الحرب.



وأضاف التقرير أن الإدارة الأميركية تنظر إلى ضرب منشآت النفط باعتباره "خيار يوم القيامة"، أي خطوة قصوى لا يتم اللجوء إليها إلا إذا بادرت إيران إلى استهداف منشآت النفط في الخليج. وفي السياق نفسه، قال الأميركي بيت هيغسيث إن لم تستهدف منشآت من هذا النوع. (سكاي نيوز)

