عربي-دولي
بشأن النفط الإيراني.. طلب من واشنطن إلى إسرائيل
Lebanon 24
10-03-2026
|
15:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
طلبت من
إسرائيل
، الاثنين، عدم تنفيذ مزيد من الضربات على منشآت الطاقة في
إيران
، وخصوصاً البنية التحتية النفطية، في أول تدخل أميركي لكبح العمليات
الإسرائيلية
منذ بدء الحرب.
وبحسب التقرير، بررت
واشنطن
طلبها بأن استهداف هذه المنشآت قد يضر بالمدنيين الإيرانيين، كما قد يدفع طهران إلى توسيع ردها ضد منشآت الطاقة في دول الخليج، بما يهدد أسواق الطاقة العالمية. كذلك أشارت إلى أن
ترامب
يسعى إلى التعاون مع قطاع النفط
الإيراني
بعد انتهاء الحرب.
وأضاف التقرير أن الإدارة الأميركية تنظر إلى ضرب منشآت النفط
الإيرانية
باعتباره "خيار يوم القيامة"، أي خطوة قصوى لا يتم اللجوء إليها إلا إذا بادرت إيران إلى استهداف منشآت النفط في الخليج. وفي السياق نفسه، قال
وزير الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث إن
الولايات المتحدة
لم تستهدف منشآت من هذا النوع. (سكاي نيوز)
الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بالسعي للاستيلاء على موارد النفط الإيرانية وإضعاف البلاد وتفكيكها
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
الإيرانية
الإيراني
تابع
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لرشقة من الصواريخ الإيرانية
الأكثر قراءة
17:49 | 2026-03-10
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
