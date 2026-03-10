تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
القيادة المركزية الأميركية: نعمل على تقويض قدرة النظام الإيراني على تعطيل الملاحة الدولية
Lebanon 24
10-03-2026
|
16:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
القيادة المركزية
الأميركية باستمرار العمل على تقويض قدرة النظام
الإيراني
على بسط نفوذه في البحار وتعطيل الملاحة الدولية، معتبرة أن
إيران
هددت لسنوات حرية الملاحة في المياه الحيوية لأمن
أمريكا
والإقليم والعالم.
