مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: أكثر من 1300 مدني قتلوا نتيجة الهجمات الأميركية الإسرائيلية

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية تستهدف عمداً البنية التحتية المدنية في إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي يواصلان هجوماً واسع النطاق على البلاد.
وأضاف أن أكثر من 1300 مدني قتلوا نتيجة هذه الهجمات منذ بداية الحرب، فيما دُمرت حتى الآن 9669 موقعاً مدنياً في إيران.
وأشار المندوب إلى أن التلوث الناتج عن الانفجارات يشكل خطراً صحياً كبيراً على المدنيين، ولا سيما الأطفال، لافتاً إلى أن الغارات استهدفت مستودعات وقود في طهران ومدن أخرى ما أدى إلى انبعاث ملوثات سامة.
كما طالت الهجمات 32 منشأة طبية و65 مدرسة و13 مبنى للهلال الأحمر ومرافق للطاقة، مؤكداً أن هذا الهجوم ينتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.