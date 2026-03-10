هذه خسائر أميركا البشرية خلال الحرب

أكدت الأميركية تقريراً نشرته " " بشأن الخسائر الأميركية في الحرب مع ، مشيرة إلى إصابة نحو 140 جندياً أميركياً خلال 10 أيام من القتال.



وكان مصدران مطلعان قد أفادا الوكالة، الثلاثاء، بأن عدد المصابين قد يصل إلى 150 جندياً، وهو رقم لم يُعلن سابقاً ويتجاوز بكثير الحصيلة التي كان قد تحدث عنها سابقاً، والمتمثلة في 8 إصابات خطيرة.



كما ارتفع عدد القتلى في صفوف القوات الأميركية إلى 8 جنود، بعدما أعلنت الأميركية وفاة جندي ثامن "إثر حالة طبية طارئة" في 6 آذار 2026.

Advertisement