لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
هذه خسائر أميركا البشرية خلال الحرب
Lebanon 24
10-03-2026
|
16:28
أكدت
وزارة الدفاع
الأميركية تقريراً نشرته "
رويترز
" بشأن الخسائر الأميركية في الحرب مع
إيران
، مشيرة إلى إصابة نحو 140 جندياً أميركياً خلال 10 أيام من القتال.
وكان مصدران مطلعان قد أفادا الوكالة، الثلاثاء، بأن عدد المصابين قد يصل إلى 150 جندياً، وهو رقم لم يُعلن سابقاً ويتجاوز بكثير الحصيلة التي كان
البنتاغون
قد تحدث عنها سابقاً، والمتمثلة في 8 إصابات خطيرة.
كما ارتفع عدد القتلى في صفوف القوات الأميركية إلى 8 جنود، بعدما أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية وفاة جندي ثامن "إثر حالة طبية طارئة" في 6 آذار 2026.
