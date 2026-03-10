تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

استياء داخل مجلس الشيوخ الأميركي بعد جلسة مغلقة حول إيران

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-03-2026 | 16:48
A-
A+
استياء داخل مجلس الشيوخ الأميركي بعد جلسة مغلقة حول إيران
استياء داخل مجلس الشيوخ الأميركي بعد جلسة مغلقة حول إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 كشفت أجواء الجلسة المغلقة التي عُقدت في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن إيران وجود حالة استياء واضحة بين عدد من أعضاء المجلس، وسط قلق متزايد من المسار الذي قد تتجه إليه المواجهة مع طهران.

وبحسب المعلومات المتداولة عقب الجلسة، عبّر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن انزعاج شديد من المعطيات التي طُرحت خلالها، ولا سيما ما يتعلق بإمكانية انتقال التصعيد إلى مرحلة قد تشمل نشر قوات أميركية برياً داخل إيران.

كما أبدى بعض الأعضاء مخاوف جدية من أن يؤدي أي تدخل بري إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر، خصوصاً في ظل احتمال حصول إيران على دعم من روسيا والصين، الأمر الذي قد يوسّع نطاق المواجهة.

وفي هذا السياق، حذّر عدد من أعضاء المجلس من أن هذا المسار قد يجرّ الولايات المتحدة إلى حرب مكلفة، قد تكون لها تداعيات خطيرة على حياة الأميركيين وعلى الاستقرار في المنطقة.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
عنف داخل جلسة مجلس الشيوخ بعد الاحتجاج على الحرب ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة مغلقة للكونغرس تستمع لهيلاري كلينتون حول علاقاتها بإبستين
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ شاك شومر حول إيران: الأمر أشبه بحرب
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد باكرا اليوم بعد تلقيه ظرفا مغلقا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:49:32 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

مجلس الشيوخ الأميركي

الولايات المتحدة

أعضاء المجلس

مجلس الشيوخ

الأميركيين

إيران على

روسيا

طهران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:49 | 2026-03-10
Lebanon24
17:43 | 2026-03-10
Lebanon24
17:34 | 2026-03-10
Lebanon24
17:33 | 2026-03-10
Lebanon24
17:21 | 2026-03-10
Lebanon24
17:13 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24