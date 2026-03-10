استياء داخل مجلس الشيوخ الأميركي بعد جلسة مغلقة حول إيران

كشفت أجواء الجلسة المغلقة التي عُقدت في بشأن وجود حالة استياء واضحة بين عدد من ، وسط قلق متزايد من المسار الذي قد تتجه إليه المواجهة مع .



وبحسب المعلومات المتداولة عقب الجلسة، عبّر عدد من أعضاء عن انزعاج شديد من المعطيات التي طُرحت خلالها، ولا سيما ما يتعلق بإمكانية انتقال التصعيد إلى مرحلة قد تشمل نشر قوات أميركية برياً داخل إيران.



كما أبدى بعض الأعضاء مخاوف جدية من أن يؤدي أي تدخل إلى تعريض حياة الجنود للخطر، خصوصاً في ظل احتمال حصول دعم من والصين، الأمر الذي قد يوسّع نطاق المواجهة.



وفي هذا السياق، حذّر عدد من أعضاء المجلس من أن هذا المسار قد يجرّ إلى حرب مكلفة، قد تكون لها تداعيات خطيرة على حياة الأميركيين وعلى الاستقرار في المنطقة.

