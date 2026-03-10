تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
خاص
استياء داخل مجلس الشيوخ الأميركي بعد جلسة مغلقة حول إيران
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-03-2026
|
16:48
كشفت أجواء الجلسة المغلقة التي عُقدت في
مجلس الشيوخ الأميركي
بشأن
إيران
وجود حالة استياء واضحة بين عدد من
أعضاء المجلس
، وسط قلق متزايد من المسار الذي قد تتجه إليه المواجهة مع
طهران
.
وبحسب المعلومات المتداولة عقب الجلسة، عبّر عدد من أعضاء
مجلس الشيوخ
عن انزعاج شديد من المعطيات التي طُرحت خلالها، ولا سيما ما يتعلق بإمكانية انتقال التصعيد إلى مرحلة قد تشمل نشر قوات أميركية برياً داخل إيران.
كما أبدى بعض الأعضاء مخاوف جدية من أن يؤدي أي تدخل
بري
إلى تعريض حياة الجنود
الأميركيين
للخطر، خصوصاً في ظل احتمال حصول
إيران على
دعم من
روسيا
والصين، الأمر الذي قد يوسّع نطاق المواجهة.
وفي هذا السياق، حذّر عدد من أعضاء المجلس من أن هذا المسار قد يجرّ
الولايات المتحدة
إلى حرب مكلفة، قد تكون لها تداعيات خطيرة على حياة الأميركيين وعلى الاستقرار في المنطقة.
المصدر: خاص لبنان24
