عسكريا.. 9 دول تعزّز حضورها في الشرق الأوسط

عززت دول غربية وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط خلال الصراع الدائر في ، وركزت على أمن قبرص بعد أن استهدفت طائرة مسيرة إيرانية قاعدة عسكرية بريطانية على في الثاني من آذار.



وفيما يلي نظرة على الأصول العسكرية التي جرى إرسالها إلى المنطقة، بالإضافة إلى تلك الموجودة هناك منذ فترة طويلة قبل بدء الصراع في 28 شباط.





رست "جيرالد آر. فورد"، أكبر حاملة طائرات أميركية، في قاعدة سودا على كريت اليونانية قبل أسبوعين، ثم أبحرت شرقاً برفقة سفن تحمل صواريخ.





أرسلت بريطانيا في السادس من آذار طائرات هليكوبتر من طراز "وايلد كات" المزودة بتقنيات مضادة للطائرات المسيرة.



ومع تزايد التكهنات في شباط بشن ضربات بقيادة الولايات المتحدة على إيران، نشرت بريطانيا طائرات إضافية من طراز "إف-35 بي" في قاعدتها في قبرص لتنضم إلى طائرات "تايفون إف. جي. آر 4" الموجودة هناك بالفعل. وقالت بريطانيا إنها سترسل أيضاً المدمرة "دراغون" إلى قبرص.





أرسلت فرنسا حاملة الطائرات الرئيسية لديها، وهي "شارل ديغول"، إلى شرق البحر المتوسط الأسبوع الماضي، ونشرت 12 سفينة حربية حولها. وكانت حاملة الطائرات موجودة قبالة جزيرة كريت اليونانية، اليوم الثلاثاء، قبل أن تتوجه إلى قبرص. ورست فرقاطة فرنسية أخرى في قاعدة سودا، اليوم الثلاثاء.



ألمانيا

وصلت الفرقاطة "نوردخاين فستفالين" إلى منطقة قبرص في الثامن من آذار.



اليونان

أرسلت اليونان فرقاطتها الجديدة "بلهارا" والفرقاطة "سارا" المجهزة بنظام "سنتاوروس" المضاد للطائرات المسيرة لحماية المجال الجوي لقبرص.



وأرسلت أيضاً أربع مقاتلات من طراز "إف-16 فايبر" لتتمركز في غرب قبرص.



ونشرت منظومة باتريوت للدفاع الجوي في جزيرة كارباثوس في الجنوب الشرقي لحماية شرق جزيرة كريت.





إيطاليا

نشرت إيطاليا الفرقاطة "مارتينينغو" في المنطقة في إطار مهمة منسقة مع الشركاء من دول . ورست الفرقاطة في قاعدة سودا، اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تبحر إلى قبرص في الأيام المقبلة.



إسبانيا

أرسلت إسبانيا سفينتها الحربية الأكثر تقدماً، وهي الفرقاطة "كريستوبال كولون" من طراز "ألفارو دي بازان"، إلى شرق البحر المتوسط. ورست السفينة في خليج سودا، اليوم الثلاثاء.



هولندا

تستعد هولندا لإرسال الفرقاطة "إيفرستين" المخصصة للدفاع الجوي إلى المنطقة.





أرسلت تركيا ست طائرات من طراز "إف-16" وأنظمة دفاع جوي إلى شمال قبرص، وهي دولة منشقة لا تعترف بها سوى أنقرة. (العربية نت)

Advertisement