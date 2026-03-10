قبل إنهاء الحرب بشكل مفاجئ.. إسرائيل ستضاعف هجماتها

أفادت القناة 12 عن أن تستعد لسيناريو قد يُنهي فيه الرئيس الأميركي الحرب بشكل مفاجئ، ما يثير قلقاً داخل .



وبحسب القناة، يعتزم الجيش تكثيف هجماته على في المرحلة الحالية، خشية أن يفرض وقفاً مفاجئاً للحرب قبل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل.

Advertisement