ويتكوف يتحدث عن كواليس المفاوضات الأخيرة قبل الضربة على ايران

قال المبعوث الأميركي إنهم عقدوا ست جولات مع الإيرانيين قبل العمل العسكري ضد ، وكانوا يزعمون أنهم مستعدون لتقديم تنازلات من دون دليل ملموس، مؤكداً أنهم

وقال لشبكة "نيوزماكس" إن الايراني شرع في الصراخ في خلال الجلسة الأخيرة، مضيفاً أنهم عرضوا أخذ استراحة للتنسيق مع فريقهم.

وأضاف: لم نشعر أبداً أن لدى سلطة اتخاذ القرار ولم يُبد استعداداً لممارسة تلك السلطة.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن اللمسات الأخيرة لزيارته لإسرائيل لم تُضع بعد، مشيراً إلى أن هناك الكثير لمناقشته، بما في ذلك ولبنان.