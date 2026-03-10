تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لرشقة من الصواريخ الإيرانية
Lebanon 24
10-03-2026
|
17:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع الإماراتية
، فجر الأربعاء، التعامل مع مع رشقة من الصواريخ البالستية أطلقتها
إيران
.
وأكدت الوزارة في منشور عبر حسابها على "أكس" "الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية
أراضي الدولة
وسلامة المواطنين والمقيمين".
وأوضحت أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.
ودعت إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة".
