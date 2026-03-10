الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لرشقة من الصواريخ الإيرانية

أعلنت ، فجر الأربعاء، التعامل مع مع رشقة من الصواريخ البالستية أطلقتها .



وأكدت الوزارة في منشور عبر حسابها على "أكس" "الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية وسلامة المواطنين والمقيمين".



وأوضحت أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.



ودعت إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة".



