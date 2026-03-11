تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الحرب تنتقل إلى الأقمار الصناعية.. تأخير صور الشرق الأوسط إلى 14 يومًا

Lebanon 24
11-03-2026 | 00:03
الحرب تنتقل إلى الأقمار الصناعية.. تأخير صور الشرق الأوسط إلى 14 يومًا
وسّعت شركة "بلانيت لابس" القيود على الوصول إلى صورها الخاصة بالشرق الأوسط، ومددت فترة التأخير إلى 14 يومًا بدلًا من 4 أيام، مبررة الخطوة بالسعي لمنع وصول الصور إلى "أطراف معادية" قد تستخدمها ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وتدير الشركة، ومقرها كاليفورنيا، أسطولًا كبيرًا من أقمار تصوير الأرض وتبيع صورًا محدثة باستمرار لحكومات وشركات ووسائل إعلام.

وقالت الشركة إن الإجراء مؤقت ويهدف إلى الحد من أي توزيع غير خاضع للرقابة للصور، في ظل نزاع وصفته بأنه "متغير وفريد". ويأتي ذلك وسط تصاعد أهمية الصور الفضائية التجارية في الحروب الحديثة، مع اعتماد الجيوش عليها في الرصد وتحديد الأهداف وتتبع الصواريخ والاتصالات.
