بـاتهامات لإيران.. حديث أميركي عن صلة بين الحرس الثوري وإخوان السودان

Najib Mikati
عربي-دولي

"بـ"اتهامات لإيران".. حديث أميركي عن صلة بين الحرس الثوري و"إخوان السودان"

Lebanon 24
11-03-2026 | 00:15
قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، إن الحرس الثوري الإيراني قام بتدريب ودعم مقاتلين مرتبطين بـ"فصيل البراء بن مالك" التابع لجماعة الإخوان المسلمين السودانية، معتبرًا أن هذه الجماعة مسؤولة عن انتهاكات خطيرة بحق المدنيين. كما أشار إلى أن واشنطن أعلنت تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية "منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص"، بعد خطوة سابقة طالت "فصيل البراء بن مالك".

وأضاف بولس أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والانتهاكات التي استهدفت مدنيين على أساس العرق أو الأصل الإثني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها لمكافحة الإرهاب والتصدي للنفوذ الإيراني ومحاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في السودان. وتنسجم تصريحاته مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية سيدخل حيز التنفيذ في 16 آذار.

ودعا بولس جميع الأطراف إلى الموافقة فورًا على هدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات وفتح المجال أمام الحوار، في وقت تتواصل فيه الحرب في السودان منذ نيسان 2023 مع تداعيات إنسانية واسعة.
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الايراني: استهدفنا حاملة الطائرات "لينكولن" بـ 4 صواريخ كروز
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: استهداف السفينة "MSP" بـ 4 مسيّرات في ميناء جبل علي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: نجل الشاه المخلوع يحثّ على "استهداف" الحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: حماية "إنجازات الثورة" وأمن البلاد "خط أحمر"
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:50:51 Lebanon 24 Lebanon 24

