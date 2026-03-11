بـاتهامات لإيران.. حديث أميركي عن صلة بين الحرس الثوري وإخوان السودان

قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، إن قام بتدريب ودعم مقاتلين مرتبطين بـ"فصيل البراء بن مالك" التابع لجماعة الإخوان السودانية، معتبرًا أن هذه الجماعة مسؤولة عن انتهاكات خطيرة بحق المدنيين. كما أشار إلى أن أعلنت تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية "منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص"، بعد خطوة سابقة طالت "فصيل البراء بن مالك".



وأضاف بولس أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والانتهاكات التي استهدفت مدنيين على أساس العرق أو الأصل الإثني، مؤكدًا أن ستواصل استخدام أدواتها لمكافحة الإرهاب والتصدي للنفوذ ومحاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في . وتنسجم تصريحاته مع إعلان أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية سيدخل حيز التنفيذ في 16 آذار.



ودعا بولس جميع الأطراف إلى الموافقة فورًا على هدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات وفتح المجال أمام الحوار، في وقت تتواصل فيه الحرب في السودان منذ نيسان 2023 مع تداعيات إنسانية واسعة.

