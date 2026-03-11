عن التعاون بين روسيا وإيران.. هذا رأي ترامب

علّق بتحفّظ على الأنباء عن تعاون استخباراتي روسي إيراني، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي "لن يكون سعيدًا" إذا تبيّن أن تزود بمعلومات استخباراتية في الحرب الدائرة في . كما نقلت تصريحات رسمية أن أبلغت بهذا الموقف، مع الإشارة إلى أن موسكو نفت تقديم أي معلومات لإيران.



ويأتي هذا الموقف بعد تقارير تحدثت عن تزويد روسيا بمعلومات حساسة تشمل مواقع سفن حربية وطائرات أميركية في المنطقة، بينما حافظت على لهجة حذرة تجاه موسكو، في وقت يواصل فيه الإشارة إلى رغبته في أن تلعب روسيا دورًا "مفيدًا" في النزاع. كما بررت واشنطن منح الهند إعفاءً مؤقتًا لشراء الروسي بالحاجة إلى تعويض النقص في الإمدادات العالمية الناجم عن الحرب.

Advertisement