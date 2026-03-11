مسيّرة تستهدف منشأة أميركية في بغداد.. واتهامات لفصائل موالية لإيران

ذكرت " بوست" أن طائرة مسيّرة استهدفت، الثلاثاء، منشأة دبلوماسية أميركية في ، في هجوم يُعتقد أن جماعات مسلحة موالية لإيران تقف وراءه.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني وتنبيه داخلي لوزارة الخارجية الأميركية أن واحدة من 6 طائرات مسيّرة أصابت مركز الدعم الدبلوماسي الأميركي قرب مطار بغداد، فيما أسقطت الدفاعات 5 طائرات أخرى. وأشار التنبيه إلى أن المسيّرة أصابت برج حراسة، ما دفع الموظفين إلى الاحتماء فوراً.



ولم ترد معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية، في حين امتنع ووزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان عن التعليق. وبحسب المسؤول ، فإن الهجوم نُسب على الأرجح إلى " الإسلامية في العراق"، وهي ائتلاف من فصائل مسلحة مرتبطة بإيران.



ويأتي ذلك بعد الهجمات الأميركية التي بدأت في 28 شباط على أهداف داخل ، وما أعقبها من ردود طالت وقواعد أميركية في الخليج. (روسيا اليوم)

Advertisement