الرئيسية
ثروة ترامب تتزايد

Lebanon 24
11-03-2026 | 00:27
ثروة ترامب تتزايد
ذكرت مجلة "فوربس" أن الثروة الصافية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتفعت خلال عام واحد بمقدار 1.4 مليار دولار، لتصل إلى 6.5 مليار دولار، ما رفع ترتيبه من المركز 700 إلى 645 بين مليارديرات العالم.
وبحسب المجلة، يعود هذا الارتفاع أساساً إلى أنشطته في مجال العملات الرقمية، إضافة إلى الدخل الناتج من حصته المتبقية في شركته القابضة، فضلاً عن ارتفاع قيمة أصوله العقارية.

كما أشارت "فوربس" إلى أن حساباتها أخذت في الاعتبار حكماً قضائياً في نيويورك أعفى ترامب من دفع 517 مليون دولار مع الفوائد، إلى جانب صعود قيمة ممتلكاته، ومنها منتجع مارالاغو الذي قُدرت قيمته بنحو 560 مليون دولار. (روسيا اليوم)
