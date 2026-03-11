ثروة ترامب تتزايد

ذكرت مجلة "فوربس" أن الصافية للرئيس الأميركي ارتفعت خلال عام واحد بمقدار 1.4 مليار دولار، لتصل إلى 6.5 مليار دولار، ما رفع ترتيبه من المركز 700 إلى 645 بين مليارديرات العالم.



وبحسب المجلة، يعود هذا الارتفاع أساساً إلى أنشطته في مجال العملات الرقمية، إضافة إلى الدخل الناتج من حصته المتبقية في شركته القابضة، فضلاً عن ارتفاع قيمة أصوله العقارية.



كما أشارت "فوربس" إلى أن حساباتها أخذت في الاعتبار حكماً قضائياً في أعفى من دفع 517 مليون دولار مع الفوائد، إلى جانب صعود قيمة ممتلكاته، ومنها الذي قُدرت قيمته بنحو 560 مليون دولار. (روسيا اليوم)

