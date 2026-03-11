بلاغ قرب رأس الخيمة.. أضرار في سفينة حاويات من دون إصابات

أفادت "يو كي أم تي أو" بتلقي بلاغ عن حادث وقع على بعد 25 ميلاً بحرياً في .



وذكرت أن ربان سفينة حاويات أبلغ عن تعرض سفينته لأضرار ناجمة عن جسم يشتبه بأنه قذيفة غير معروفة، من دون تحديد حجم الأضرار، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير.

