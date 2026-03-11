تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

فيصل بن فرحان يتحرك دبلوماسياً.. مباحثات مع واشنطن وبرلين حول الحرب على إيران

Lebanon 24
11-03-2026 | 00:40
فيصل بن فرحان يتحرك دبلوماسياً.. مباحثات مع واشنطن وبرلين حول الحرب على إيران
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيريه الأميركي ماركو روبيو والألماني يوهان فاديفول تطورات الحرب على إيران وتداعياتها على المنطقة والعالم.

وأفادت "واس" بأن بن فرحان ناقش في اتصال هاتفي مع روبيو استمرار الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول المنطقة، وتبادل معه الرؤى بما يسهم في حماية أمن السعودية وسلامة المواطنين والمقيمين. كما رحب الوزير السعودي بتصنيف الولايات المتحدة فرع الإخوان المسلمين في السودان جماعة إرهابية، مؤكداً دعم المملكة لكل ما يعزز استقرار المنطقة وازدهارها.

وفي الرياض، استقبل بن فرحان وزير الخارجية الألماني، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية. وأعرب فاديفول عن إدانة بلاده للهجمات الإيرانية وتضامنها الكامل مع المملكة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدفع المنطقة نحو الاستقرار والسلام.
