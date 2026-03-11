فيصل بن فرحان يتحرك دبلوماسياً.. مباحثات مع واشنطن وبرلين حول الحرب على إيران

بحث السعودي فيصل بن فرحان مع نظيريه الأميركي ماركو روبيو والألماني يوهان فاديفول تطورات الحرب على وتداعياتها على المنطقة والعالم.



وأفادت "واس" بأن بن فرحان ناقش في اتصال هاتفي مع روبيو استمرار الاعتداءات على ودول المنطقة، وتبادل معه الرؤى بما يسهم في حماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. كما رحب الوزير السعودي بتصنيف فرع الإخوان في السودان جماعة إرهابية، مؤكداً دعم المملكة لكل ما يعزز استقرار المنطقة وازدهارها.



وفي الرياض، استقبل بن فرحان وزير الخارجية الألماني، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية. وأعرب فاديفول عن إدانة بلاده للهجمات الإيرانية وتضامنها الكامل مع المملكة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدفع المنطقة نحو الاستقرار والسلام.

Advertisement