إقتصاد
صفقة كبيرة.. إسرائيل تشتري 5000 قنبلة ذكية
Lebanon 24
11-03-2026
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت
شركة بوينغ
عقداً جديداً مع
إسرائيل
بقيمة 289 مليون دولار لتسليم ما يصل إلى 5000 قنبلة ذكية تُطلق من الجو، على أن تبدأ عمليات التسليم بعد 36 شهراً، وفق ما نقلته "
بلومبرغ
".
وبحسب المعطيات، لا يرتبط العقد بالضربات الأميركية
الإسرائيلية
الجارية على
إيران
، فيما امتنعت
بوينغ
عن التعليق. وتُعد هذه القنابل من الذخائر الموجهة القادرة على إصابة أهداف تبعد أكثر من 64 كيلومتراً.
ويأتي العقد في سياق صفقات تسليح أميركية متواصلة لإسرائيل، بعدما منحت
وزارة الدفاع
الأميركية بوينغ العام الماضي عقداً بقيمة 8.6 مليار دولار لإنتاج وتوريد طائرات "إف-15"، فيما تحدثت تقارير مؤخراً عن تسريع بيع آلاف القنابل وذخائر إضافية لإسرائيل. (العين)
