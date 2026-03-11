صفقة كبيرة.. إسرائيل تشتري 5000 قنبلة ذكية

وقعت عقداً جديداً مع بقيمة 289 مليون دولار لتسليم ما يصل إلى 5000 قنبلة ذكية تُطلق من الجو، على أن تبدأ عمليات التسليم بعد 36 شهراً، وفق ما نقلته " ".



وبحسب المعطيات، لا يرتبط العقد بالضربات الأميركية الجارية على ، فيما امتنعت عن التعليق. وتُعد هذه القنابل من الذخائر الموجهة القادرة على إصابة أهداف تبعد أكثر من 64 كيلومتراً.



ويأتي العقد في سياق صفقات تسليح أميركية متواصلة لإسرائيل، بعدما منحت الأميركية بوينغ العام الماضي عقداً بقيمة 8.6 مليار دولار لإنتاج وتوريد طائرات "إف-15"، فيما تحدثت تقارير مؤخراً عن تسريع بيع آلاف القنابل وذخائر إضافية لإسرائيل. (العين)

Advertisement