Najib Mikati
عربي-دولي

كوريا الشمالية تؤيد اختيار مجتبى خامنئي.. وتدين الهجمات على إيران

Lebanon 24
11-03-2026 | 00:45
كوريا الشمالية تؤيد اختيار مجتبى خامنئي.. وتدين الهجمات على إيران
أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، احترامها لاختيار الشعب الإيراني للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، مؤكدة دعمها لقرار مجلس الخبراء الإيراني الذي انتخبه رسمياً يوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، دانت بيونغ يانغ بشدة الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، ووصفتها بأنها هجوم عسكري غير قانوني يقوض الأمن والسلام في المنطقة ويزيد من عدم الاستقرار العالمي.

وكانت كوريا الشمالية قد نددت في 1 آذار بالضربات على إيران ووصفتها حينها بأنها "سلوك عصابات"، فيما ترتبط طهران وبيونغ يانغ بعلاقات وثيقة تعود إلى عام 1973. (روسيا اليوم)
