كوريا الشمالية تؤيد اختيار مجتبى خامنئي.. وتدين الهجمات على إيران

أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، احترامها لاختيار الشعب للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، مؤكدة دعمها لقرار مجلس الخبراء الإيراني الذي انتخبه رسمياً .



وفي الوقت نفسه، دانت بيونغ يانغ بشدة الهجمات الأميركية على ، ووصفتها بأنها هجوم عسكري غير قانوني يقوض الأمن والسلام في المنطقة ويزيد من عدم الاستقرار العالمي.



وكانت كوريا الشمالية قد نددت في 1 آذار بالضربات على إيران ووصفتها حينها بأنها "سلوك عصابات"، فيما ترتبط وبيونغ يانغ بعلاقات وثيقة تعود إلى عام 1973. (روسيا اليوم)

