الحرس الثوري يصعّد هجماته.. وإيران تتحدث عن أكبر عملية منذ بدء الحرب

أعلن ، وفق وسائل إعلام رسمية، تنفيذ "أعنف وأضخم عملية عسكرية" منذ بدء الحرب، مؤكداً أن الهجمات ستتواصل بقوة حتى ما وصفه بـ"استسلام العدو التام".



وقالت إن هجومها الليلي شمل إطلاق صواريخ، بينها صاروخ "خرمشهر" الباليستي بعيد المدى، على أهداف ومواقع أميركية في المنطقة، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون .



وفي المقابل، أكد الأميركي بيت هيغسيث، خلال مؤتمر صحافي في ، أن لن تتراجع حتى "يُهزم العدو هزيمة ساحقة"، وفق الجدول الذي تحدده .



وتزامن ذلك مع دوي صفارات الإنذار في وسط صباح الأربعاء، بعد تحذير الجيش من إطلاق صواريخ من إيران، من دون ورود أنباء عن إصابات. (سي ان ان)

Advertisement