تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلال الحرب.. كيف يتم التشويش على "جي بي إس"؟

Lebanon 24
11-03-2026 | 01:27
A-
A+
خلال الحرب.. كيف يتم التشويش على جي بي إس؟
خلال الحرب.. كيف يتم التشويش على جي بي إس؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بالتزامن مع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تتصاعد مؤشرات التشويش الإلكتروني على إشارات تحديد المواقع الجغرافية، ما أدى إلى اضطراب في أنظمة الملاحة الجوية والبحرية في الشرق الأوسط.

وسلط تقرير للجزيرة الضوء على أهمية نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وكيفية التشويش عليه، حيث يوضح أن هذا النظام يعتمد على الترددات من 4 أقمار صناعية على الأقل، يرسل كل قمر موقعه وبعده عن سطح الأرض إلى الجهاز الذي به نستقبل إشارة "جي بي إس"، 3 أقمار للإحداثيات الجغرافية والقمر الرابع لتحديد فَرق الزمان.

وبحسب ما ورد في التقرير فإن أي خلل في معلومات القمر الصناعي أو الزمن يؤدي إلى إعطاء إحداثيات غير صحيحة وبعيدة جدا عن الموقع الأصلي.

وتُرسل البيانات عبر موجات رادارية ذات ترددات ضعيفة، وهنا يكمن الجزء القاتل للمنظومة. ويمكن لمن يريد التشويش على الإشارة استخدام أسلوبين رئيسين: الأول يتم عبر إرسال  إشارات أقوى على ترددات الأقمار الصناعية نفسها، ويغمر المستقبِل بضوضاء الترددات ولا يفهم موقعه تحديدا.

أما الأسلوب الثاني فهو التزييف، حيث يتم إرسال إشارات كاذبة إلى المستقبِل ليخدع الجهاز فينقله إلى موقع مغلوط، وهو ما قد يؤثر في حركة الملاحة البحرية والطيران وخرائط تحديد الموقع في السيارة.

ويشير التقرير إلى أنه في حزيران 2025 يُعتقد أن التداخل الإلكتروني في أنظمة الملاحة كان أحد أسباب تصادم ناقلتي نفط قبالة سواحل الإمارات.

وفي أيلول 2025 تأثرت طائرة تُقِلّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بتشويش في نظام "جي بي إس"، ما أجبر الطيارين على استخدام خرائط ورقية والهبوط في بلغاريا.

وتعرضت أكثر من 1650 سفينة لتداخل في إشارات أنظمة التعريف الآلي للسفن في الخليج والشرق الأوسط في 7 آذار بزيادة قُدرت بنحو 55% مقارنة بالأسبوع السابق.
وفي حرب الـ12 يوما على إيران عطلت عمليات الحرب الإلكترونية الإسرائيلية المكثفة إشارات نظام تحديد المواقع العالمي التي كانت توجه الذخائر الإيرانية، ما تسبب في سقوط عدد منها أو انحرافها عن أهدافها قبل الوصول إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

ويؤكد التقرير أن إيران انتقلت إلى استخدام نظام تحديد المواقع الصيني "بيدو" (BeiDou) الذي يسمح بالقفز بين الترددات وفق أنماط مشفرة لا يعرفها إلا المستقبل المصرَّح له، ما يشير إلى تحول جيوسياسي أوسع نحو بنية حرب تعتمد على الفضاء مدعومة بالبنية التحتية للأقمار الصناعية الصينية بدل الأمريكية بالنسبة إلى إيران. (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في عصر الحروب الإلكترونية...كيف يتم التشويش على أنظمة الـGPS؟
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة أمرت بإخلاء سفارتها في الكويت
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي لقناة بي بي إس الأميركية: من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد بأي تعليق
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: التشويش على نظام "GPS" في أجزاء من العراق وإيران
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

المستقبل

الإيراني

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:10 | 2026-03-11
Lebanon24
02:30 | 2026-03-11
Lebanon24
02:19 | 2026-03-11
Lebanon24
01:59 | 2026-03-11
Lebanon24
01:58 | 2026-03-11
Lebanon24
01:49 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24