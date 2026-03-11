قطر تتصدى لهجمة صاروخية.. وتحذير للمواطنين

أعلنت ، صباحا، "عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت ".

وبحسب وكالة " "، دوّت عدة انفجارات في سماء الأربعاء، وبالتزامن أعلنت القوات المسلحة القطرية أنها تصدّت لـ "عدة أهداف" في العاصمة، ببيان بثته الرسمية "قنا".



وأكدت أنها تصدّت بنجاح لـ"هجمة صاروخية استهدفت دولة قطر".



وفي وقت سابق من صباح اليوم، نقلت وكالة "قنا" عن القطرية أن "مستوى التهديد الأمني مرتفع"، كما دعت الجميع للبقاء في المنازل.