تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
قطر تتصدى لهجمة صاروخية.. وتحذير للمواطنين
Lebanon 24
11-03-2026
|
01:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع القطرية
، صباحا، "عن تصدي القوات المسلحة
القطرية
لهجمة صاروخية استهدفت
دولة قطر
".
وبحسب وكالة "
رويترز
"، دوّت عدة انفجارات في سماء
الدوحة
صباح اليوم
الأربعاء، وبالتزامن أعلنت القوات المسلحة القطرية أنها تصدّت لـ "عدة أهداف" في العاصمة، ببيان بثته
وكالة الأنباء
الرسمية "قنا".
وأكدت
وزارة الدفاع
أنها تصدّت بنجاح لـ"هجمة صاروخية استهدفت دولة قطر".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، نقلت وكالة "قنا" عن
وزارة الداخلية
القطرية أن "مستوى التهديد الأمني مرتفع"، كما دعت الجميع للبقاء في المنازل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
11/03/2026 09:52:22
11/03/2026 09:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تتصدى لهجمات صاروخية بنجاح وتؤكد استقرار الوضع الأمني
Lebanon 24
قطر تتصدى لهجمات صاروخية بنجاح وتؤكد استقرار الوضع الأمني
11/03/2026 09:52:22
11/03/2026 09:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت البلاد
Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا لهجمة صاروخية استهدفت البلاد
11/03/2026 09:52:22
11/03/2026 09:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم صاروخي والدفاعات الجوية تتصدى
Lebanon 24
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم صاروخي والدفاعات الجوية تتصدى
11/03/2026 09:52:22
11/03/2026 09:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية
وزارة الداخلية
وكالة الأنباء
وزارة الدفاع
صباح اليوم
دولة قطر
القطرية
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
قذيفة مجهولة تصيب سفينة قرب الإمارات
Lebanon 24
قذيفة مجهولة تصيب سفينة قرب الإمارات
03:10 | 2026-03-11
11/03/2026 03:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل اعتراف إيراني بإصابة مجتبى خامنئي
Lebanon 24
أوّل اعتراف إيراني بإصابة مجتبى خامنئي
02:30 | 2026-03-11
11/03/2026 02:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تهدّد المتظاهرين بعد دعوة نتنياهو: من ينسجم مع "العدو" سيُعامل كعدو
Lebanon 24
إيران تهدّد المتظاهرين بعد دعوة نتنياهو: من ينسجم مع "العدو" سيُعامل كعدو
02:19 | 2026-03-11
11/03/2026 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تسلسلت مواقف ترامب وفريقه في الحرب؟
Lebanon 24
كيف تسلسلت مواقف ترامب وفريقه في الحرب؟
01:58 | 2026-03-11
11/03/2026 01:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ألغام إيران في هرمز.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون
Lebanon 24
ألغام إيران في هرمز.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون
01:49 | 2026-03-11
11/03/2026 01:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:10 | 2026-03-11
قذيفة مجهولة تصيب سفينة قرب الإمارات
02:30 | 2026-03-11
أوّل اعتراف إيراني بإصابة مجتبى خامنئي
02:19 | 2026-03-11
إيران تهدّد المتظاهرين بعد دعوة نتنياهو: من ينسجم مع "العدو" سيُعامل كعدو
01:58 | 2026-03-11
كيف تسلسلت مواقف ترامب وفريقه في الحرب؟
01:49 | 2026-03-11
ألغام إيران في هرمز.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون
01:27 | 2026-03-11
خلال الحرب.. كيف يتم التشويش على "جي بي إس"؟
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 09:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 09:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 09:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24