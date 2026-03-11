إيران تهدّد المتظاهرين بعد دعوة نتنياهو: من ينسجم مع "العدو" سيُعامل كعدو

حذّر قائد الشرطة أحمد رضا رادان المتظاهرين المؤيدين لمواقف "أعداء البلاد"، مؤكداً أن السلطات لن تتعامل معهم بعد الآن على أنهم مجرد محتجين، بل ستنظر إليهم كأعداء.



وقال، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي ونقلته "فرانس برس"، إن كل من يتحرك بما ينسجم مع رغبات العدو سيُعامل على هذا الأساس، مضيفاً أن القوات الإيرانية في حال جهوزية كاملة و"يدها على الزناد" للدفاع عن الثورة.



وكان قد دعا الإيرانيين في وقت سابق إلى التمرد على حكومتهم، واصفا الحرب التي تشنها والولايات المتحدة بأنها "حرب تاريخية من أجل الحرية"، وفق رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني.



وكتب نتنياهو: "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لإسقاط نظام آية الله ونيل حريتكم"، مضيفا: "طلبتم المساعدة وقد جاءتكم".



كما شجع الرئيس الأميركي الإيرانيين مرارا على اعتبار الهجمات الأميركية فرصة للإطاحة بالقيادة في .



