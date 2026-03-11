أوّل اعتراف إيراني بإصابة مجتبى خامنئي

أكد نجل أن المرشد الجديد مجتبى "بخير وبصحة جيدة" رغم إصابته خلال الحرب، في وقت قالت فيه صحيفة " تايمز" إن إصابته في الضربة الأولى على حالت حتى الآن دون ظهوره العلني.



وأضافت الصحيفة أن مجتبى خامنئي أصيب في قدميه خلال تلك الضربة، مشيرة إلى أنه يتجنب الظهور خوفاً من انكشاف مكان إقامته، فيما لا يزال مدى خطورة الإصابة غير واضح حتى الآن.

