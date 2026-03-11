تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قذيفة مجهولة تصيب سفينة قرب الإمارات

Lebanon 24
11-03-2026 | 03:10
قذيفة مجهولة تصيب سفينة قرب الإمارات
أصيبت سفينة حاويات قبالة سواحل الإمارات بقذيفة مجهولة، وفق ما أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، في ظل الضربات الانتقامية التي تنفذها إيران في الخليج رداً على الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضدها.

وقالت الوكالة إن ربان السفينة أبلغ عن تعرضها لأضرار ناجمة عما يشتبه بأنه قذيفة غير معروفة، من دون أن يتحدد حجم الضرر حتى الآن، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير.

وأضافت أن الحادث وقع على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال غرب إمارة رأس الخيمة.
