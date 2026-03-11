تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
إصابات في مطار دبي بعد سقوط مسيّرتين
Lebanon 24
11-03-2026
|
03:59
photos
أفاد
مكتب دبي
الإعلامي، الأربعاء، بسقوط طائرتين مسيّرتين في محيط
مطار دبي الدولي
، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، مؤكداً أن
حركة الطيران
مستمرة بصورة طبيعية.
وجاء في بيان
المكتب الإعلامي
على "إكس": "أكدت الجهات المختصة سقوط طائرتين مُسيرتين في محيط مطار
دبي الدولي
(DXB)، متسببة في إصابات بسيطة لشخصين من الجنسية الغانية وشخص بنغلاديشي، وإصابة متوسطة لشخص من الجنسية
الهندية
، كما أكدت الجهات المختصة استمرار حركة الطيران بصورة طبيعية".
الجيش الإسرائيلي ينقل "لواء النخبة" إلى الجبهة الشمالية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينقل "لواء النخبة" إلى الجبهة الشمالية
05:47 | 2026-03-11
11/03/2026 05:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين: مستمرون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
Lebanon 24
البحرين: مستمرون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
05:35 | 2026-03-11
11/03/2026 05:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين تنقل طائرات إلى مطارات بديلة
Lebanon 24
البحرين تنقل طائرات إلى مطارات بديلة
05:34 | 2026-03-11
11/03/2026 05:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر "المطر الأسود" والزلازل ترتفع في المنطقة على وقع استمرار الحرب على طهران
Lebanon 24
مخاطر "المطر الأسود" والزلازل ترتفع في المنطقة على وقع استمرار الحرب على طهران
05:03 | 2026-03-11
11/03/2026 05:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران توسّع تهديداتها.. استهداف مراكز اقتصادية ومصارف مرتبطة بإسرائيل وأميركا
Lebanon 24
إيران توسّع تهديداتها.. استهداف مراكز اقتصادية ومصارف مرتبطة بإسرائيل وأميركا
05:01 | 2026-03-11
11/03/2026 05:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
05:47 | 2026-03-11
الجيش الإسرائيلي ينقل "لواء النخبة" إلى الجبهة الشمالية
05:35 | 2026-03-11
البحرين: مستمرون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
05:34 | 2026-03-11
البحرين تنقل طائرات إلى مطارات بديلة
05:03 | 2026-03-11
مخاطر "المطر الأسود" والزلازل ترتفع في المنطقة على وقع استمرار الحرب على طهران
05:01 | 2026-03-11
إيران توسّع تهديداتها.. استهداف مراكز اقتصادية ومصارف مرتبطة بإسرائيل وأميركا
04:59 | 2026-03-11
بزشكيان: إيران لا تنوي استهداف دول المنطقة
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 12:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 12:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 12:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
