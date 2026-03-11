إصابات في مطار دبي بعد سقوط مسيّرتين

أفاد الإعلامي، الأربعاء، بسقوط طائرتين مسيّرتين في محيط ، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، مؤكداً أن مستمرة بصورة طبيعية.



وجاء في بيان على "إكس": "أكدت الجهات المختصة سقوط طائرتين مُسيرتين في محيط مطار (DXB)، متسببة في إصابات بسيطة لشخصين من الجنسية الغانية وشخص بنغلاديشي، وإصابة متوسطة لشخص من الجنسية ، كما أكدت الجهات المختصة استمرار حركة الطيران بصورة طبيعية".



