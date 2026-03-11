تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج
Lebanon 24
11-03-2026
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه
رئيس البرلمان
العربي
محمد بن
أحمد اليماحي خطابات إلى رؤساء المجالس والبرلمانات في
دول مجلس التعاون الخليجي
، والأردن، والعراق، أعرب فيها عن "تضامن
البرلمان
العربي الكامل" مع
الدول العربية
التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، واصفًا إياها بأنها "انتهاك جسيم للسيادة" و"تهديد مباشر للأمن والاستقرار"، ومخالفة صريحة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وشدّد اليماحي على دعم البرلمان لكافة الإجراءات التي تتخذها الدول العربية لحماية أمنها وسيادتها، باعتبار ذلك "حقًا مشروعًا" تكفله المواثيق الدولية. وحذّر من أن استمرار هذه الاعتداءات "الاستفزازية" يشكل تهديدًا للأمن القومي العربي ويقوض الاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى موقف عربي ودولي حازم لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري يدين الاعتداء الإيراني على دول الخليج
Lebanon 24
الحريري يدين الاعتداء الإيراني على دول الخليج
11/03/2026 12:01:43
11/03/2026 12:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة دول عربية
Lebanon 24
الخارجية السورية: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة دول عربية
11/03/2026 12:01:43
11/03/2026 12:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة ودول الخليج
Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة ودول الخليج
11/03/2026 12:01:43
11/03/2026 12:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: نتضامن مع دول الخليج والأردن في وجه الهجمات الإيرانية وندينها بشكل قاطع
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: نتضامن مع دول الخليج والأردن في وجه الهجمات الإيرانية وندينها بشكل قاطع
11/03/2026 12:01:43
11/03/2026 12:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دول مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
الدول العربية
رئيس البرلمان
مجلس التعاون
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي ينقل "لواء النخبة" إلى الجبهة الشمالية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينقل "لواء النخبة" إلى الجبهة الشمالية
05:47 | 2026-03-11
11/03/2026 05:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين: مستمرون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
Lebanon 24
البحرين: مستمرون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
05:35 | 2026-03-11
11/03/2026 05:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين تنقل طائرات إلى مطارات بديلة
Lebanon 24
البحرين تنقل طائرات إلى مطارات بديلة
05:34 | 2026-03-11
11/03/2026 05:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر "المطر الأسود" والزلازل ترتفع في المنطقة على وقع استمرار الحرب على طهران
Lebanon 24
مخاطر "المطر الأسود" والزلازل ترتفع في المنطقة على وقع استمرار الحرب على طهران
05:03 | 2026-03-11
11/03/2026 05:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران توسّع تهديداتها.. استهداف مراكز اقتصادية ومصارف مرتبطة بإسرائيل وأميركا
Lebanon 24
إيران توسّع تهديداتها.. استهداف مراكز اقتصادية ومصارف مرتبطة بإسرائيل وأميركا
05:01 | 2026-03-11
11/03/2026 05:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:47 | 2026-03-11
الجيش الإسرائيلي ينقل "لواء النخبة" إلى الجبهة الشمالية
05:35 | 2026-03-11
البحرين: مستمرون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
05:34 | 2026-03-11
البحرين تنقل طائرات إلى مطارات بديلة
05:03 | 2026-03-11
مخاطر "المطر الأسود" والزلازل ترتفع في المنطقة على وقع استمرار الحرب على طهران
05:01 | 2026-03-11
إيران توسّع تهديداتها.. استهداف مراكز اقتصادية ومصارف مرتبطة بإسرائيل وأميركا
04:59 | 2026-03-11
بزشكيان: إيران لا تنوي استهداف دول المنطقة
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 12:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 12:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 12:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24