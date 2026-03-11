البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

وجّه العربي أحمد اليماحي خطابات إلى رؤساء المجالس والبرلمانات في ، والأردن، والعراق، أعرب فيها عن "تضامن العربي الكامل" مع التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، واصفًا إياها بأنها "انتهاك جسيم للسيادة" و"تهديد مباشر للأمن والاستقرار"، ومخالفة صريحة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.



وشدّد اليماحي على دعم البرلمان لكافة الإجراءات التي تتخذها الدول العربية لحماية أمنها وسيادتها، باعتبار ذلك "حقًا مشروعًا" تكفله المواثيق الدولية. وحذّر من أن استمرار هذه الاعتداءات "الاستفزازية" يشكل تهديدًا للأمن القومي العربي ويقوض الاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى موقف عربي ودولي حازم لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.



Advertisement