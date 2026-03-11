البحرين تنقل طائرات إلى مطارات بديلة

أفادت شؤون الطيران المدني في ، الأربعاء، بأنه تم إعادة تموضع عدد من ، إلى جانب عدد من طائرات شركات الشحن، وذلك ضمن الترتيبات التشغيلية المعتمدة لضمان استمرارية العمليات الجوية وفق أعلى معايير السلامة والأمن.



وأوضحت شؤون الطيران المدني في البحرين أن الجهات المختصة نجحت في تنسيق نقل عدد من الطائرات الفارغة من إلى مطارات أخرى من قبل عدد من شركات الطيران ومشغلي طائرات الشحن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية التشغيلية للأساطيل وضمان انسيابية العمليات الجوية.



