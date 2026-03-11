تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البحرين: مستمرون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

Lebanon 24
11-03-2026 | 05:35
A-
A+
البحرين: مستمرون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
البحرين: مستمرون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي، مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، حيث تم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 106صاروخًا و177 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.


وأهابت القيادة العامة بالجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.
وبيّنت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البحرين تؤكد جاهزيتها المستمرة في مواجهة اعتداءات إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:19:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك البحرين: نأسف لما تعرضت له البحرين والدول الصديقة من اعتداءات إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:19:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواجهة الهجمات الإيرانية... البحرين تفتح باب التطوع
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:19:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرةً مسيّرةً منذ بدء الاعتداء الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:19:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام الرسمية

الأمن الإقليمي

الأمم المتحدة

وسائل الإعلام

الإيراني

المملكة

البحرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:16 | 2026-03-11
Lebanon24
08:11 | 2026-03-11
Lebanon24
08:07 | 2026-03-11
Lebanon24
08:00 | 2026-03-11
Lebanon24
07:30 | 2026-03-11
Lebanon24
07:26 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24