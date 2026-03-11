البحرين: مستمرون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع أن منظومات الدفاع الجوي، مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات ، حيث تم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 106صاروخًا و177 طائرة مسيرة، استهدفت .





وأهابت القيادة العامة بالجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وبيّنت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق ، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.