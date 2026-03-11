ترامب عن زوجته ميلانيا: أصبحت نجمة سينمائية

أشاد الرئيس الأميركي بزوجته ، ووصفها بـ"نجمة سينمائية"، في إشارة إلى فيلمها الوثائقيّ.

وقال لشبكة "C-SPAN": "عدت إلى المنزل وأخبرت العظيمة التي أصبحت الآن نجمة سينمائية.. كان هذا الفيلم ساخنًا، هل تصدق هذا؟ أصبحت نجمة سينمائية".

وأضاف: "لقد كان فيلماً جيداً". (ارم نيوز)