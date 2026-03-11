بعد إستهداف مصرف إيرانيّ... تحذير من مقرّ خاتم الأنبياء

أصدر مقر خاتم الأنبياء "تحذيرًا عاجلًا للمواطنين في دول المنطقة، طالبًا منهم الابتعاد كيلومترًا واحدًا عن فروع المصارف"، وذلك عقب استهداف أحد فروع البنوك مساء.



