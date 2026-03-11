إنفجارات تهزّ دبي

أفادت وكالة " " بأن سكان مدينة دبي سمعوا دوي انفجار هائل.

وتداولت وسائل إعلام أنباء تفيد بأن الدفاعات الإماراتية تتعامل مع هجمات صاروخية ومسيرات آتية من .



ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية حول طبيعة الانفجار أو مكان وقوعه. (روسيا اليوم)