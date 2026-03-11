إصابة 3 سفن شحن بمقذوفات

أفادت ، عن إصابة 3 سفن شحن، بـ"مقذوفات مجهولة" في ممرات ملاحية إقليمية.

وأشارت إلى أنّ سفينة شحن أصيبت بـ"مقذوف مجهول" في على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال .



وأضافت أن حريقاً اندلع على متن السفينة، التي طلبت المساعدة، ويقوم طاقمها بإخلائها.



وأفادت لاحقا بأنه تمت السيطرة على الحريق. (العربية)