Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
معارضة إيرانية تتحدث عن النظام.. ماذا قالت عن "نهايته"؟

Lebanon 24
11-03-2026 | 07:26
معارضة إيرانية تتحدث عن النظام.. ماذا قالت عن نهايته؟
معارضة إيرانية تتحدث عن النظام.. ماذا قالت عن نهايته؟ photos 0
انتقدت منسقة تحالف المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة، رميش سيبيه أراد، سياسات النظام الإيراني تجاه المنطقة، مؤكدة أن استهداف دول الجوار هو استراتيجية يسعى من خلالها النظام إلى توسيع دائرة الحرب هرباً من نهايته الوشيكة.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن سيبيه أراد قولها إن النظام يحاول الحصول على هواء إضافي لتجنب المواجهة الحقيقية مع مواطنيه في الداخل، مشددة على أن التاريخ لن ينسى اعتداءات طهران على جيرانها.

وأكدت أن أي مشروع لتغيير النظام الإيراني من الخارج محكوم عليه بالفشل، مشيرة إلى أن مستقبل البلاد يجب أن يحدده الإيرانيون وحدهم بعيدًا عن التدخلات أو الوصاية الدولية، لضمان انتقال ديمقراطي حقيقي ينبع من الداخل.

وشددت سيبيه أراد على أن مساعي تنصيب ولي العهد السابق رضا بهلوي في مرحلة ما بعد النظام الحالي لا تحظى بالقبول لدى أطياف المعارضة في الخارج أو الداخل الإيراني.


الولايات المتحدة

الوصاية الدولية

الإيرانية

العهد ال

الإيراني

ديمقراطي

المعارضة

العهد

