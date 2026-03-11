معارضة إيرانية تتحدث عن النظام.. ماذا قالت عن "نهايته"؟

انتقدت منسقة تحالف في ، رميش سيبيه أراد، سياسات النظام تجاه المنطقة، مؤكدة أن استهداف دول الجوار هو استراتيجية يسعى من خلالها النظام إلى توسيع دائرة الحرب هرباً من نهايته الوشيكة.



ونقل موقع "إرم نيوز" عن سيبيه أراد قولها إن النظام يحاول الحصول على هواء إضافي لتجنب المواجهة الحقيقية مع مواطنيه في الداخل، مشددة على أن التاريخ لن ينسى اعتداءات على جيرانها.



وأكدت أن أي مشروع لتغيير النظام الإيراني من الخارج محكوم عليه بالفشل، مشيرة إلى أن مستقبل البلاد يجب أن يحدده الإيرانيون وحدهم بعيدًا عن التدخلات أو ، لضمان انتقال حقيقي ينبع من الداخل.



وشددت سيبيه أراد على أن مساعي تنصيب ولي السابق رضا بهلوي في مرحلة ما بعد النظام الحالي لا تحظى بالقبول لدى أطياف المعارضة في الخارج أو الداخل الإيراني.







Advertisement