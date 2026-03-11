كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!

أعلنت عن تسهيلات جديدة تستهدف الأطباء الدوليين، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص المتزايد في الكوادر الطبية ودعم استقرار نظام الرعاية الصحية في البلاد.



تأتي هذه الإجراءات ضمن مساع حكومية لتسريع استقطاب الأطباء المؤهلين من الخارج، في ظل الضغوط التي تواجهها المستشفيات والمؤسسات الصحية الكندية.



وبحسب ما أعلنته واللاجئين والمواطنة الكندية، تشمل التسهيلات الجديدة توفير 5 مسارات تُمكّن الأطباء من التقدّم نحو الإقامة الدائمة، عبر برامج متعددة من بينها نظام الدخول السريع وبرامج الترشيح الإقليمي والمحلي.



كما تتيح الإجراءات معالجة تصاريح العمل خلال 14 يومًا فقط لبعض الأطباء الذين يحصلون على ترشيح من أو الأقاليم الكندية.

وتبرز الرواتب المرتفعة كعامل جذب إضافي، إذ قد تصل دخول بعض الأطباء في كندا إلى مئات آلاف الدولارات سنويا، بحسب التخصص والخبرة والمقاطعة التي يعملون فيها. (ارم نيوز)



