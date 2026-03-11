تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
11-03-2026
|
08:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
كندا
عن تسهيلات جديدة تستهدف الأطباء الدوليين، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص المتزايد في الكوادر الطبية ودعم استقرار نظام الرعاية الصحية في البلاد.
تأتي هذه الإجراءات ضمن مساع حكومية لتسريع استقطاب الأطباء المؤهلين من الخارج، في ظل الضغوط التي تواجهها المستشفيات والمؤسسات الصحية الكندية.
وبحسب ما أعلنته
دائرة الهجرة
واللاجئين والمواطنة الكندية، تشمل التسهيلات الجديدة توفير 5 مسارات تُمكّن الأطباء من التقدّم نحو الإقامة الدائمة، عبر برامج متعددة من بينها نظام الدخول السريع وبرامج الترشيح الإقليمي والمحلي.
كما تتيح الإجراءات معالجة تصاريح العمل خلال 14 يومًا فقط لبعض الأطباء الذين يحصلون على ترشيح من
المقاطعات
أو الأقاليم الكندية.
وتبرز الرواتب المرتفعة كعامل جذب إضافي، إذ قد تصل دخول بعض الأطباء في كندا إلى مئات آلاف الدولارات سنويا، بحسب التخصص والخبرة والمقاطعة التي يعملون فيها. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: سنفتح معبر رفح لتشجيع هجرة أكبر عدد ممكن من الغزيين
Lebanon 24
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: سنفتح معبر رفح لتشجيع هجرة أكبر عدد ممكن من الغزيين
11/03/2026 16:10:48
11/03/2026 16:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بوليتيكو: كبير القضاة في مينيسوتا يأمر بمثول رئيس إدارة الهجرة والجمارك ويهدده باحتجازه بتهمة ازدراء المحكمة
Lebanon 24
بوليتيكو: كبير القضاة في مينيسوتا يأمر بمثول رئيس إدارة الهجرة والجمارك ويهدده باحتجازه بتهمة ازدراء المحكمة
11/03/2026 16:10:48
11/03/2026 16:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام المواجهة الكبرى… حصرية السلاح شمال الليطاني تفتح باب الحرب
Lebanon 24
لبنان أمام المواجهة الكبرى… حصرية السلاح شمال الليطاني تفتح باب الحرب
11/03/2026 16:10:48
11/03/2026 16:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين: نرفض قرار الأونروا بتقليص ساعات العمل والرواتب
Lebanon 24
لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين: نرفض قرار الأونروا بتقليص ساعات العمل والرواتب
11/03/2026 16:10:48
11/03/2026 16:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
دائرة الهجرة
المقاطعات
المقاطعة
ارم نيوز
كندية
بيرة
فيات
تابع
قد يعجبك أيضاً
حافلة اقتحمن حواجز أمنية... شاهدوا بالفيديو ما حدث قرب البيت الأبيض
Lebanon 24
حافلة اقتحمن حواجز أمنية... شاهدوا بالفيديو ما حدث قرب البيت الأبيض
10:06 | 2026-03-11
11/03/2026 10:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من جنود إسرائيليين بسبب صواريخ ومسيّرات "حزب الله".. هذا ما يُجبرون على القيام به
Lebanon 24
تحذير من جنود إسرائيليين بسبب صواريخ ومسيّرات "حزب الله".. هذا ما يُجبرون على القيام به
10:00 | 2026-03-11
11/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الرياضة الإيراني يستبعد مشاركة بلاده في كأس العالم
Lebanon 24
وزير الرياضة الإيراني يستبعد مشاركة بلاده في كأس العالم
09:59 | 2026-03-11
11/03/2026 09:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: نحثّ إسرائيل على احترام سيادة لبنان
Lebanon 24
المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: نحثّ إسرائيل على احترام سيادة لبنان
09:54 | 2026-03-11
11/03/2026 09:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إستشهاد الأب بيار الراعي... ماذا قال البابا لاوون الرابع عشر؟
Lebanon 24
بعد إستشهاد الأب بيار الراعي... ماذا قال البابا لاوون الرابع عشر؟
09:22 | 2026-03-11
11/03/2026 09:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
Lebanon 24
صور نشرها الجيش.. لقطات لصاروخ لم ينفجر في بيروت
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:06 | 2026-03-11
حافلة اقتحمن حواجز أمنية... شاهدوا بالفيديو ما حدث قرب البيت الأبيض
10:00 | 2026-03-11
تحذير من جنود إسرائيليين بسبب صواريخ ومسيّرات "حزب الله".. هذا ما يُجبرون على القيام به
09:59 | 2026-03-11
وزير الرياضة الإيراني يستبعد مشاركة بلاده في كأس العالم
09:54 | 2026-03-11
المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: نحثّ إسرائيل على احترام سيادة لبنان
09:22 | 2026-03-11
بعد إستشهاد الأب بيار الراعي... ماذا قال البابا لاوون الرابع عشر؟
09:07 | 2026-03-11
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 16:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 16:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 16:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24