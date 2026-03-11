تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أردوغان يحذر: لوقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها

Lebanon 24
11-03-2026 | 08:37
A-
A+
أردوغان يحذر: لوقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها
أردوغان يحذر: لوقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط "قبل أن تشعل المنطقة بأكملها"، محذراً في الوقت ذاته من كلفتها المتزايدة على الاقتصاد العالمي.


وقال أردوغان في خطاب أمام نواب حزبه "العدالة والتنمية": "يجب وقف الحرب قبل أن تتسع رقعتها بشكل أكبر وتشعل المنطقة بأكملها"، مضيقا "إذا أُتيحت الفرصة أمام الدبلوماسية، فإن ذلك سيكون ممكنا تماماً. نحن نواصل جهودنا بصبر لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".


وتابع: "نحن جميعاً مدركون أنّه إذا استمرت هذه الحرب العبثية والفوضوية غير القانونية، ستكون هناك المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وستزداد الكلفة على الاقتصاد العالمي".
 

وقال: "بصفتنا أبناء المنطقة، يجب ألا نسمح لنزاع نحن ضحاياه أن يلحق بناء المزيد من المعاناة".
 

والإثنين، حذر الرئيس التركي طهران من "الخطوات الاستفزازية"، بعد إسقاط دفاعات حلف شمال الأطلسي صاروخا أطلقته طهران كان متجها نحو تركيا، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.


وقال: "على رغم تحذيراتنا الصادقة، تتواصل الخطوات الخاطئة للغاية والاستفزازية التي ستهدد صداقة تركيا. يجب عدم القيام بتصرف مماثل".


وأضاف: "يجب تفادي المثابرة والعناد في ارتكاب الخطأ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: إسرائيل تشعل نيران الحروب في المنطقة وتنشر الفتنة بين دولها
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الحرب على إيران ستشعل المنطقة وإيران ساعدتنا على تحرير الأرض
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يحذر واشنطن من أن أي مواجهة شاملة مع إيران "ستكون شرسة وتجتاح المنطقة بأكملها"
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"الأزهر": لوقف الحرب في المنطقة "فورا"
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24

حلف شمال الأطلسي

الشرق الأوسط

طيب أردوغان

دبلوماسي

أردوغان

رجب طيب

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:06 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:59 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:22 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:06 | 2026-03-11
Lebanon24
10:00 | 2026-03-11
Lebanon24
09:59 | 2026-03-11
Lebanon24
09:54 | 2026-03-11
Lebanon24
09:22 | 2026-03-11
Lebanon24
09:07 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24