عربي-دولي
أردوغان يحذر: لوقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها
Lebanon 24
11-03-2026
|
08:37
دعا الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
، الأربعاء، إلى وقف الحرب في
الشرق الأوسط
"قبل أن تشعل المنطقة بأكملها"، محذراً في الوقت ذاته من كلفتها المتزايدة على الاقتصاد العالمي.
وقال
أردوغان
في خطاب أمام نواب حزبه "العدالة والتنمية": "يجب وقف الحرب قبل أن تتسع رقعتها بشكل أكبر وتشعل المنطقة بأكملها"، مضيقا "إذا أُتيحت الفرصة أمام الدبلوماسية، فإن ذلك سيكون ممكنا تماماً. نحن نواصل جهودنا بصبر لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات".
وتابع: "نحن جميعاً مدركون أنّه إذا استمرت هذه الحرب العبثية والفوضوية غير القانونية، ستكون هناك المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وستزداد الكلفة على الاقتصاد العالمي".
وقال: "بصفتنا أبناء المنطقة، يجب ألا نسمح لنزاع نحن ضحاياه أن يلحق بناء المزيد من المعاناة".
والإثنين، حذر الرئيس التركي
طهران
من "الخطوات الاستفزازية"، بعد إسقاط دفاعات
حلف شمال الأطلسي
صاروخا أطلقته طهران كان متجها نحو
تركيا
، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
وقال: "على رغم تحذيراتنا الصادقة، تتواصل الخطوات الخاطئة للغاية والاستفزازية التي ستهدد صداقة تركيا. يجب عدم القيام بتصرف مماثل".
وأضاف: "يجب تفادي المثابرة والعناد في ارتكاب الخطأ".
