عربي-دولي

الخسائر كبيرة... هذا عدد المواقع الأميركيّة التي استهدفتها إيران

Lebanon 24
11-03-2026 | 09:00
الخسائر كبيرة... هذا عدد المواقع الأميركيّة التي استهدفتها إيران
الخسائر كبيرة... هذا عدد المواقع الأميركيّة التي استهدفتها إيران photos 0
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إنّ "إيران استهدفت نحو 17 موقعا أميركيا في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب"، وكشفت أنّ "قيمة الخسائر لهجوم مقر قيادة الأسطول الخامس في البحرين تبلغ حوالي 200 مليون دولار".

وأشارت الصحيفة الأميركيّة إلى أن إيران ردت على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي عليها بإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ على أهداف أميركية في أنحاء الشرق الأوسط، ما أسفر عن استهداف سفارات، ومقتل جنود أميركيين، وإلحاق أضرار بقواعد عسكرية وبنية تحتية للدفاع الجوي.

وحددت "نيويورك تايمز" ما لا يقل عن 17 موقعا أميركيا ومنشآت أخرى متضررة، تعرض بعضها للقصف أكثر من مرة منذ بدء الحرب، موضحة أن تحليلها استند إلى صور عالية الدقة التقطتها أقمار صناعية تجارية، ومقاطع فيديو موثقة من وسائل التواصل الاجتماعي، وتصريحات لمسؤولين أمريكيين ووسائل إعلام إيرانية رسمية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن شدة الضربات الانتقامية تشير إلى أن إيران كانت أكثر استعدادا للحرب مما توقعه الكثيرون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أنهه من الصعب تقدير التكلفة الكاملة للأضرار الناجمة عن الضربات الانتقامية الإيرانية.
 
وأفاد مسؤول في الكونغرس بأن تقييما أجراه البنتاغون وقُدم للكونغرس الأسبوع الماضي قدّر تكلفة الضربة الجوية الوحيدة التي استهدفت مقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين في 28 شباط بنحو 200 مليون دولار.
 
وقد تباطأت وتيرة الهجمات الإيرانية منذ الأيام الأولى للحرب، إلا أن الضربات استمرت. وقد تعرضت قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة علي السالم الجوية ومعسكر "بيورينغ" في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، ومقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، لضربات جوية أكثر من مرة.

واستهدفت إيران ثلاث قباب رادار في معسكر عريفجان في الكويت. وفي قاعدة علي السالم الجوية تضررت أو دُمِّرت ستة مبان أو منشآت على الأقل مجاورة لبنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفقا لصور التقطت بعد الضربات.

ومن بين الخسائر الأميركية الأكبر كلفة في البنية التحتية، تلك التي لحقت بأنظمة الدفاع الجوي التي تحمي مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ففي قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، تظهر صور الأقمار الصناعية أضرارا جسيمة لما يبدو أنه جهاز استشعار للدفاع الجوي.

وقد استهدفت إيران مواقع رُصدت فيها مؤخرا معدات دفاع جوي، مثل منشأة الرويس في الإمارات، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية للموقع من العام الماضي وحدة "ثاد" بالقرب من مستودعات التخزين، وتظهر صورة التقطتها الأقمار الصناعية بعد الهجمات الإيرانية أضرارا بالغة في هذه المستودعات. وقالت الصحيفة إنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت وحدة "ثاد" المتنقلة داخل المستودع وقت الهجمات.

وبالقرب من أم دحل في قطر، تعرض رادار AN/FPS-132 بعيد المدى الذي بني بتكلفة 1.1 مليار دولار لتوفير تغطية إنذار مبكر على مساحة نصف قطرها 3000 ميل، لأضرار في هيكله الرئيسي، كما يظهر في صور الأقمار الصناعية. (روسيا اليوم)
