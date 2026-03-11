تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"هجمات إيران الصاروخية تراجعت".. مسؤول أميركي يتحدّث

Lebanon 24
11-03-2026 | 08:53
هجمات إيران الصاروخية تراجعت.. مسؤول أميركي يتحدّث
هجمات إيران الصاروخية تراجعت.. مسؤول أميركي يتحدّث photos 0
كشف قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة "سنتكوم"، براد كوبر، الأربعاء، أن الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة "انخفضت بشكل كبير".
 
 
وفي تصريح له، قال كوبر إنّ "القوات الأميركية تواصل توجيه قوة قتالية مدمرة ضد النظام الإيراني"، وأضاف: "لقد قلت هذا من قبل، ولكنه يستحق التكرار: القوة القتالية الأميركية تتزايد، والقوة القتالية الإيرانية تتراجع، ونحن نركز على أهداف عسكرية واضحة جدًا للقضاء على قدرة إيران على إسقاط القوة ضد الأميركيين وضد جيرانها".


وأضاف: "كل يوم نوجه ضربات قوية للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية. حتى الآن، ضربنا أكثر من 5500 هدف داخل إيران، بما في ذلك أكثر من 60 سفينة، باستخدام مجموعة متنوعة من أنظمة الأسلحة الدقيقة".


وأردف: "فقط البارحة، نفذنا موجات ضربات تقريبًا كل ساعة من مواقع واتجاهات مختلفة داخل إيران. كذلك، قضينا على آخر 4 سفن حربية من فئة سليماني، وهو ما يعني أن هذه الفئة الكاملة من السفن الإيرانية خرجت الآن من المعركة".


وأشار إلى أن "منذ أول 24 ساعة من هذه الحملة، انخفضت الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل كبير، لكن من الجدير بالذكر أن القوات الإيرانية ما زالت تستهدف عمدًا المدنيين الأبرياء في دول الخليج بينما تختبئ خلف سكانها أثناء إطلاق الهجمات من مدن مكتظة بالسكان داخل إيران".


وتابع: "بالطبع، القوات التي تنفذ عملية الغضب الملحمي لا تقتصر على الدفاع ضد التهديدات الإيرانية فقط. نحن نقوم بتفكيك هذه القدرات منهجيًا من خلال ضرب الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة، وأيضًا استهداف قاعدة الصناعة الدفاعية الإيرانية. فقط الليلة الماضية، قامت قواتنا من القاذفات بضرب منشأة كبيرة لتصنيع الصواريخ الباليستية كمثال. لذلك، الموضوع لا يقتصر على ما يهاجمنا اليوم، بل يشمل القضاء على التهديد في المستقبل".
 

واستكمل: "لسنوات، هدد النظام الإيراني الشحن التجاري والقوات الأميركية في المياه الدولية. مهمتنا هي إنهاء قدرتهم على إسقاط القوة ومضايقة الشحن في مضيق هرمز".


وختم: "أقيّم أننا نمارس سيطرة جوية واضحة على مساحات واسعة من إيران. لدينا أكثر مظلة دفاع جوي متكاملة في الشرق الأوسط، وعملياتنا الدفاعية من الجيش، البحرية، القوات الجوية، مشاة البحرية، وقوات الفضاء تؤدي بشكل ممتاز".
