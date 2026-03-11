في إسرائيل... هذا آخر ما قِيلَ عن "نهاية الحرب" في إيران

نقلت وكالة " " عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إنّ "المسؤولين الإسرائيليين أقروا في مناقشات مغلقة بأنه لا يوجد ما يضمن أن الحرب على ستؤدي إلى انهيار حكومتها، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على انتفاضة للإيرانيين وسط القصف".



وقال مسؤولان إسرائيليان لـ"رويترز"، إنه "على الرغم من قول الرئيس الأميركي إن الحرب قد تنتهي قريباً، فإن تقييم هو أن ليست قريبة من إصدار تعليمات بإنهاء الصراع". (العربية)

