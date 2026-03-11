في أستراليا... لاعبة كرة قدم إيرانية تثير الجدل بقرار مفاجئ

أثارت إحدى لاعبات منتخب في للسيدات، من أصل السبع اللواتي طلبن اللجوء في ، الجدل بقرار مفاجئ، أربكت فيه السلطات ، على إثر تراجعها عن قرار اللجوء.

وأبلغ وزير بيرك، مجلس النواب ، أن إحدى اللاعبات، بعد استشارة بعض زميلاتها اللواتي غادرن البلاد بالفعل، أبدت رغبتها في المغادرة.



وقال بيرك: "لسوء الحظ، عند اتخاذها هذا القرار، نصحتها زميلاتها ومدربتها بالتواصل مع وطلب نقلها. نتيجة لذلك، علمت السفارة بمكان وجود الجميع. فأصدرت على الفور تعليمات بنقلهن".



أما اللاعبات المتبقيات، فهن الآن في مكان آمن تحت حراسة الشرطة الأسترالية.



وغادرت زميلاتها سيدني، وشوهدن آخر مرة لدى وصولهن إلى مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا. (روسيا اليوم)