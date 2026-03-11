تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا

Lebanon 24
11-03-2026 | 09:07
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا، مشيرة إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" على خلفية قمع دامٍ لتظاهرات في إيران في كانون الثاني.

وقالت كالاس: "مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي"، معلنة إجراءات وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب "فرانس برس".

وأكدت أن العقوبات "تبعث برسالة إلى طهران مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع".
