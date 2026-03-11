الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في ، الأربعاء، موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا، مشيرة إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" على خلفية قمع دامٍ لتظاهرات في في كانون الثاني.



وقالت كالاس: "مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي"، معلنة إجراءات وافقت عليها ، بحسب "فرانس برس".



وأكدت أن "تبعث برسالة إلى مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع".



