لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا
Lebanon 24
11-03-2026
|
09:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس
، الأربعاء، موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا، مشيرة إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" على خلفية قمع دامٍ لتظاهرات في
إيران
في كانون الثاني.
وقالت كالاس: "مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد
الأوروبي
مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي"، معلنة إجراءات وافقت عليها
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
، بحسب "فرانس برس".
وأكدت أن
العقوبات
"تبعث برسالة إلى
طهران
مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع".
