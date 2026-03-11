تحذير من جنود إسرائيليين بسبب صواريخ ومسيّرات "حزب الله".. هذا ما يُجبرون على القيام به

ذكر موقع " "، أنّ هيئة البثّ الإسرائيليّة كشفت أنّ جنوداً إسرائيليين، اشتكوا من عدم وجود حماية كافية لهم، رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها بفعل الهجمات بالصواريخ والمسيّرات من وحزب الله.



وذكرت هيئة البثّ، أن جنوداً إسرائيليين حذروا في الأيام الأخيرة من نقص حاد في الملاجئ في المواقع والقواعد التابعة لوحدات مختلفة من الجيش .



ونقلت عن أحد الجنود قوله، إنّهم يُجبرون على التعامل مع انعدام الحماية الأساسية حتى أثناء الإنذارات، وأضاف: "نجلس في مبانٍ من الكرتون وننتظر الإنذارات".



وأفاد الجنود بأنهم يُضطرون لحفر الخنادق أو التكدس في ملجأ واحد مكتظ، مشيرين إلى أن هذا الوضع لم يتغير حتى بعد السابع من تشرين الأول.



وقال جندي احتياط تم استبداله في الموقع لقناة " ": "لقد أمضت كتيبتنا أكثر من 450 يومًا في الخدمة الاحتياطية في وغزة. عندما وصلنا إلى الموقع، وجدنا أن شيئًا لم يتغيّر. لقد أصبح الموقع منطقة مهجورة".



وأضاف: "لم يضعوا عليه حتى حارسًا واحدًا. لقد استبدلنا كتيبة احتياطية كانت هنا منذ شهر، وبقي الوضع على حاله. نحن ببساطة نخاطر بأنفسنا هناك".



وتساءل الجندي بغضب: "هل يجب أن نتعرض لهجوم صاروخي لأننا لا نملك مكانًا للاختباء؟ كيف لا يكون الجيش مستعدًّا لهذا؟".



وأشار جنود آخرون إلى أن الشكاوى تتكرر في وحدات أخرى أيضاً، وأكدوا أن نقص الحماية لا يقتصر على نقاط الحدود فحسب، بل يشمل أيضاً قواعد مختلفة تابعة للجيش الإسرائيلي. (ارم نيوز)

Advertisement