عربي-دولي

وزير الرياضة الإيراني يستبعد مشاركة بلاده في كأس العالم

Lebanon 24
11-03-2026 | 09:59
وزير الرياضة الإيراني يستبعد مشاركة بلاده في كأس العالم
استبعد وزير الشباب والرياضة الإيراني، أحمد دنيا مالي، مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم للرجال، بسبب الحرب الدائرة حالياً.

وصرح دنيا مالي في مقابلة تلفزيونية: منذ أن اغتالت هذه الحكومة الفاسدة قائدنا، لم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم.

وأضاف: في ظل الإجراءات الخبيثة ضد إيران، فرضت علينا حربان خلال ثمانية أو تسعة أشهر، وتم قتل آلاف من أبناء شعبنا. لذلك، من المؤكد أنه لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة بهذه الطريقة.
 
ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار انسحاب إيران من المونديال المقبل نهائياً. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمو منتدى دافوس يعلنون إلغاء مشاركة وزير الخارجية الإيراني بعد قمع الاحتجاجات في بلاده
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: تقرير سري يستبعد سيطرة المعارضة الإيرانية على البلاد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: لا أستبعد المشاركة في الغارات على إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24

