استبعد وزير الشباب والرياضة ، أحمد مالي، مشاركة منتخب بلاده في للرجال، بسبب الحرب الدائرة حالياً.



وصرح دنيا مالي في مقابلة تلفزيونية: منذ أن اغتالت الفاسدة قائدنا، لم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم.



وأضاف: في ظل الإجراءات الخبيثة ضد ، فرضت علينا حربان خلال ثمانية أو تسعة أشهر، وتم قتل آلاف من أبناء شعبنا. لذلك، من المؤكد أنه لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة بهذه الطريقة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار انسحاب إيران من المونديال المقبل نهائياً. (العربية)