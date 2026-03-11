تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
وزير الرياضة الإيراني يستبعد مشاركة بلاده في كأس العالم
11-03-2026
استبعد وزير الشباب والرياضة
الإيراني
، أحمد
دنيا
مالي، مشاركة منتخب بلاده في
كأس العالم
لكرة القدم
للرجال، بسبب الحرب الدائرة حالياً.
وصرح دنيا مالي في مقابلة تلفزيونية: منذ أن اغتالت
هذه الحكومة
الفاسدة قائدنا، لم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم.
وأضاف: في ظل الإجراءات الخبيثة ضد
إيران
، فرضت علينا حربان خلال ثمانية أو تسعة أشهر، وتم قتل آلاف من أبناء شعبنا. لذلك، من المؤكد أنه لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة بهذه الطريقة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار انسحاب إيران من المونديال المقبل نهائياً. (العربية)
